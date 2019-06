Jugoistočna Evropa u cjelini je neuralgična tačka Evrope u pogledu stabilnosti, mira, bezbjednosti i daljnjeg prosperiteta te uključivanja Evrope u geopolitičke procese koji danas, očito, intenzivno traju u svijetu.

Foto: FENA

To je za Fenu izjavio bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan i dodao da se evropska zajednica, po njegovom mišljenju, nije dosad dovoljno ozbiljno bavila tim pitanjem.



- Mislim da nije i da bi trebalo pogledati svaku zemlju (jugoistočne Evrope) zasebno, koja još nije članica Evropske unije, a nalazi se na tom prostoru: pogledati u kojim uslovima živi, koliko je daleko odmakla ili udaljena od ispunjavanja uslova za Evropsku uniju, pa biti svjestan da su to ipak 'vezane posude', ali i svjestan činjenice da je ispunjavanje uslova i određivanje nekog roka, datuma, velika stimulacija za unutrašnje političke, privredne i socijalne napore kako bi što prije uslovi bili ispunjeni. Ovako, koliko sad razumijem stvari, mislim da paketno rješavanje čitavog problema baš ubija tu stimulaciju - kazao je Kučan.



Po njegovom mišljenju, nije dovoljno samo iz Brisela reći kako podržava pridruživanje ovog prostora nego se treba konkretno angažovati u svakoj zemlji, konkretno u odnosu na njene prilike.



- Tu je posebna priča Bosna i Hercegovina, zemlja koja kao država ipak, praktički, ne funkcionira i mislim da bi se prvo trebalo zalagati da se osposobi kao država, a drugo, da što prije nadoknadi zaostatak za drugim zemljama i možda ih čak pretekne jer ima puno potencijala - ljudskih, materijalnih i drugih - istakao je Kučan.



Smatra da rješenje balkanskog pitanja jeste u pridruživanju Evropskoj uniji, ali i da Evropska unija mora biti svjesna toga i vlastitih unutrašnjih slabosti jer formula proširenje-produbljenje mora funkcionirati.



- Dakle, proširenje bez produbljivanja odnosa i rješavanja nekih unutrašnjih slabosti Evropske unije, samo je donošenje novih problema u EU i mislim da to nije baš pravi put - ocijenio je.



Za odnose Slovenije i Bosne i Hercegovine smatra da su dobri, sa puno prostora za unapređenje, ali ističe dvije greške kao velike hipoteke u međusobnim odnosima.



- Mi smo napravili veliku grešku 'izbrisom', znate da smo ljudima jednim birokratskim aktom oduzeli ustvari pravo da, takoreći, budu subjekt i države i društva. Trebalo je određeno vrijeme da budemo svjesni te greške i sada je pokušavamo nekako popraviti. Druga greška je pitanje Ljubljanske banke i štediša. To su dvije hipoteke u našim odnosima, ali mislim da je značajno što smo svjesni velikih grešaka i da ih pokušavamo popraviti. To se bez saradnje s državom Bosnom i Hercegovinom ne može - zaključio je Milan Kučan u razgovoru za Fenu.







(FENA)