Ministrica obrane BiH Marina Pendeš kazala je danas u panel diskusiji na Forumu 'To be Secure' u Budvi da integracije Bosne i Hercegovine u NATO i EU nemaju alternativu i za taj proces neophodno je maksimalno zalaganje svih institucija i na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

Marina Pendeš / 24sata.info

- Stvaranje pretpostavki za pristupanje NATO-u je zakonska obveza svih institucija na državnoj razini. Ja, kao ministrica obrane, svakodnevno prenosim poruku da će integracijski proces donijeti vrijednosti modernog, suvremenog i razvijenog svijeta u Bosnu i Hercegovinu - istaknula je u nastavku izlaganja ministrica obrane Marina Pendeš, tijekom diskusije na kojoj su, između ostalih, sudjelovali i državni tajnik u Ministarstvu obrane SR Njemačke Thomas Silberhorn, ministar inozemnih poslova Mađarske Peter Sztaray, te, izvršni potpredsjednik Atlantskog vijeća SAD Damon Wilson i Igor Lukšić, bivši premijer i ministar inozemnih poslova Crne Gore.



Tema foruma 'To be Secure' je Zapadni Balkan: Znakovi prošlosti i bajkovita budućnost uvodni govor održali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor.



- Mi u Bosni i Hercegovini danas se suočavamo s jednim vidljivim reformskim zastojem, iz razloga sve izraženijeg neslaganja unutar same Bosne i Hercegovine. U usporedbi s razdobljem od prije desetak godina, kad je bio mnogo veći stupanj suglasnosti i privrženosti putu ka NATO-u i EU-i, u Bosni i Hercegovini postoje suprotstavljeni politički stavovi u odnosu na utvrđene prioritete vanjske i sigurnosne politike Bosne i Hercegovine - naglasila je ministrica Pendeš.



Za rješavanje svih unutarnjih pitanja, a u cilju dostizanja zacrtanih reformi nužno je, kazala je, postići unutarnji politički konsenzus kroz dijalog.



- I mediji, obzirom na svoj utjecaj, imaju važnu ulogu, ali i odgovornost u kreiranju objektivne slike o reformskom procesu u Bosni i Hercegovini – kazala je ministrica.





(24sata.info)