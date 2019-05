Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović primili šefa Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH ambasadora Lars-Gunnara Wigemarka.

Foto: 24sata.info

Ambasador Wigemark je uručio članovima Predsjedništva BiH Mišljenje Evropske komisije o kandidatskom statusu BiH, koje je predstavio komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn, u okviru „Paketa proširenja za 2019. godinu“, Komitetu za vanjske poslove Evropskog parlamenta.



U Mišljenju je prezentovana sveobuhvatna analiza stanja u zemlji, kao i sve što je dosada urađeno i ono što stoji kao obaveza da se ispuni na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, rečeno je prilikom susreta. Evropska komisija je predstavila mapu puta za provođenje reformi, prije svega u oblasti demokratije, vladavine prava i javne uprave.



Još jednom je ponovljena podrška i posvećenost evropskom putu zemlje i nastavku reformskog procesa.



Članovi Predsjedništva BiH su zahvalili ambasadoru Wigemarku na angažmanu i posvećenosti evropskoj perspektivi BiH, te ponovili opredijeljenost za nastavak reformskog puta, kako bi se ispunili svi uslovi za sljedeću etapu na evropskom putu zemlje.



Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je da je, nakon početnog entuzijazma iz februara i sastanka u Briselu očekivao da se već u ovoj fazi preporuči kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju za Bosnu i Hercegovinu, ali da se to nije dogodilo zbog neuspostavljanja vlasti, ali i izbora za Evropski parlament.



- Išlo se na realnu varijantu koja opisuje trenutno stanje unutar BiH, preporučuje reforme koje trebamo uraditi te ostavlja zemljama članicama EU da se u jesen odrede kada je u pitanju BiH - pojasnio je Džaferović.



Smatra da je to prilika za BiH da, radeći predano na preporučenim reformama, do kraja godine ne izgubi mogućnost dobijanja kandidatskog statusa.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je današnji dan u znaku mišljenja Evropske komisije.



"Potrebno je dobro analizirati i vidjeti šta se nalazi u tom dokumentu", poručio je Dodik nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa šefom Delegacije EU u BiH Lars Gunnar Wigemarkom.



Kako je dodao, da bi se uopšte krenulo sa razmatranjem dokumenta, potrebno je formirati vlast, prenose Vijesti.ba.



"Koliko sam mogao da pročitam u mišljenju Evropske komisije, nigdje ne piše NATO '', naveo je Dodik.







(24sata.info)