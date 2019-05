Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je današnji dan u znaku mišljenja Evropske komisije.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Potrebno je dobro analizirati i vidjeti šta se nalazi u tom dokumentu", poručio je Dodik nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa šefom Delegacije EU u BiH Lars Gunnar Wigemarkom.



Kako je dodao, da bi se uopšte krenulo sa razmatranjem dokumenta, potrebno je formirati vlast, prenose Vijesti.ba.



"Koliko sam mogao da pročitam u mišljenju Evropske komisije, nigdje ne piše NATO '', naveo je Dodik.



On se tokom dana u zgradi Predsjedništva BiH sastao i sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem. Kako je rekao, na sastanku se nije desilo ništa novo.



Dodik je novinarima u Sarajevu kazao da je predlagao formiranje novog saziva Savjeta ministara BiH, koje će se baviti svim otvorenim pitanjima.



''Niko ne isključuje pitanje saradnje sa NATO-om, na čemu oni insistiraju kroz donošenje plana članstva. Nama je problem plan članstva, a ne saradnja sa NATO-om. Tu je razlika, jer oni insistiraju na planu za članstvo, koji mi ne možemo prihvatiti'', precizirao je Dodik.



On je ponovio da članstvo u NATO-u ne može biti uslov za formiranje izvršne vlasti, te ocijenio važnijim evropski put u odnosu na integracije u ovaj vojni savez.



"Oko evropskog puta imamo konsenzus, a oko NATO-a i godišnjeg plana za članstvo nemamo konsenzus. To je problem", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH, te dodao da insistiranje na uslovljavanju predstavlja gubljenje vremena.



Prokomentarisao je i prijedlog koji je predsjednik SDA iznio u vezi sa usvajanjem ANP-a. Izetbegović je kao kompromisno rješenje ponudio da se u ANP-u konstatuju činjenice da se RS zalaže za vojnu neutralnost BiH, umjesto onoga što trenutno postoji u materijalima, a to je da u BiH postoji opšti konsenzus za NATO.



Ukoliko bi se ANP koncipirao na takav način, da li bi to bilo prihvatljivo za SNSD?



"Plan saradnje sa NATO-om može, ali ne može plan za članstvo u NATO-u", kategorično tvrdi Dodik, te pojašnjava:



"Nijedan plan koji donesemo ne može biti osnova za članstvo. Osnova za saradnju je ok. Tu je razlika. Na kraju krajeva, realno je da se konstatuje da Narodna skupština ima Deklaraciju o vojnoj neutralnosti, a da druga strana smatra da treba ići u NATO".



Prema njegovim riječima, niko neće eliminisati pitanje NATO-a, prenose Vijesti.ba.



"Ono će ostati tu, ali nije trebalo ni moralo da bude uslov. To je dnevni red SDA, a ne moj dnevni red", naveo je Dodik.



Konstatovao je da mu je mučno učestvovati u pregovorima oko formiranja vlasti, jer su to "trakavice koje dugo traju".



"Nisam tip te vrste. Mišljenja sam da ovaj proces treba završiti, ali sigurno neće proći to što oni hoće", zaključio je Dodik.



