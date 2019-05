Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović smatra da je posebno važno što većinu u novoizabranom Evropskom parlamentu čine nedvosmisleno proevropske stranke, a što garantuje opstanak, razvoj i prosperitet evropskog projekta.

On je čestitao predsjedniku Evropske narodne partije (EPP) Jozefu Dolu pobjedu na okončanim izborima za Evropski parlament.



-U nikad izazovnijoj političkoj situaciji u Evropi, kad su se nad našim lijepim kontinentom nadvili mračni oblaci neodgovornog populizma svih vrsta, obojeni dodatno ksenofobijom i primjetnim deficitom bilo kakve smislene vizije, uspjeli ste ponovo da dobijete najveće povjerenje Evropljana našim idejama slobode, tržišne ekonomije, vladavine prava i tolerancije. To su iste one vrijednosti koje baštini i PDP kao članica Evropske narodne partije i mi vrlo dobro znamo koliko je teško boriti se za te ideje, jer smo jedna od rijetkih političkih partija u RS i BiH koja jasno i odlučno promoviše te vrijednosti - istakao je Borenović.



Značajan je izazov da nova Evropska komisija, kako je saopćeno iz PDP-a, snažnije, dinamičnije i politički odlučnije nastavi proces proširenja Evropske unije na zemlje zapadnog Balkana, jer ovaj prostor ne smije ostati izolovano ostrvo u Evropi.



- Zato, kao izrazita proevropska stranka u regiji, PDP će dati svoj puni doprinos naporima Evropske narodne partije da se kroz organe i institucije EU kreira svima vidljiva i osjetna dinamika evropskih integracija regije kao jedini garant mira, stabilnosti i prosperiteta i na zapadnom Balkanu i u cijeloj Evropi - naglasio je Borenović.





