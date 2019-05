Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da BiH sigurno neće pristupiti NATO savezu, a da će Vijeće ministara možda biti formirano.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Ne mora ni biti Vijeća ministara, ali sigurno je da neće biti NATO, a možda će biti Vijeć ministara", rekao je Dodik za Alternativnu televiziju.



On je ponovio da se "uslovljavanjem i opstruisanjem formiranja vlasti na nivou BiH" srpskom narodu krši ustavom zagarantovano pravo na političko predstavljanje.



"Mi se ne borimo mnogo za BiH, nećemo se boriti mnogo ni za Sarajevo, ali je činjenica da nam ne daju naše pravo, zagarantovano Ustavom. Kako je moguće da neko postavi to ili ovo? Nemoguće. To je priča poslije izbora koja se mora desiti", rekao je Dodik.





