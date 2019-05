Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir izetbegović je večeras u sarajevskoj Vijećnici, na svečanoj sjednici Glavnog odbora povodom 29. godišnjice osnivanja stranke, kazao da SDA mora više ličiti na ovu zemlju, da "moramo biti više Bosanci, proširiti uticaj i u hrvatski i srpski korpus".

Govoreći o proteklih 29 godina stranke Izetbegović je kazao da SDA treba biti ponosna na put koji su prešli i na liderstvo koje su realizovali.



- Dug je to put, i svako vrijeme je donijelo svoje breme i probleme. Nosili smo to breme, i za svaki problem smo pronašli ispravan i učinkovit odgovor. I na jednoumlje i zaostajanje koje je donosio jednopartijski režim. I na negaciju naše vjere, kulture, identiteta, jezika, imena. I na svirepu agresiju, napad jedne moćne armije na nenaoružan narod. I na embargo na oružje, i na podmukle podvale dijela međunarodne zajednice. I na ponižavajuće pritiske da podijelimo zemlju i naciju. I na otpore postratnoj reintegraciji i obnovi zemlje. I na očekivanja stotina hiljada ratnih stradalnika, onih koji su ostali bez hranioca, bez zdravlja, bez zaposlenja... – naveo je Izetbegović.



Dodao je da mu je drago da se sjednica održava u sarajevskoj Vijećnici, jer ona u mnogome simbolizuje stradanje, sudbinu i put kojim je prošla SDA i BiH u tih bremenitih 29 godina. Podsjetio je da je Vijećnica bila žrtva barbarskog napada, spaljena i devastrirana, unakažena, ali je preživjela, digla se iz pepela i obnovljena uz pomoć prijatelja iz onog boljeg, civiliziranog dijela svijeta.



- Naša hronična bolest su nacionalizmi, separatizmi, teritorijalne pretenzije i pokušaji da se dominira na Balkanu. Pod vojnim i političkim pritiskom zapadnih sila te retrogradne snage su se povlačile, primirivale, odricale od zločina i zločinaca, prihvatale nadmoćne civilizacijske i integracijske trendove, umotavale se u demokratsku oblandu. A zatim, čim pritisak oslabi, ponovo jačale, pokazivale staro lice, prkosile, negirale zločine i slavile zločince, militarizale se, prizivale podjele, ponovo crtale karte – dodao je Izetbegović.



Naveo je da se Srbija naoružava, te da tvrde da na taj način čuvaju mir, da time žele odvratiti i obeshrabriti svakog napadača.



- Jedino što nije jasno jeste - na koje to napadače misle? Ko bi uopšte mogao napasti Srbiju, i s kakvim ciljem? I ko je to od susjeda ikada napao Srbiju? – upitao je Iztebegović.



I Republika Srpska, kako je dodao Izetbegović, se militarizira, mimo Ustava i zakona. Uvodi se rezervni sastav policije, nabavljaju se vojne puške za policiju, prave se vježbe zajedno sa srbijanskom policijom pri čemu se prelazi državna granica.



- Milorad Dodik je nekada bio socijaldemokrata, imao je normalne i obećavajuće stavove o BiH i suživotu njenih naroda. Sa dolaskom na vlast postepeno se pretvorio u agresivnog nacionalistu. Već deceniju uporno opstruira vitalno važne procese za zemlju i njene građane - proces pomirenja, integraciju u EU, integraciju u NATO, svojom zapaljivom retorikom rastjeruje strane ulagače i investitore, uz ostale razloge i zbog takve politike omladina masovno napušta BiH i odlazi u evropske zemlje – kazao je Izetbegović.



Prema njegovim riječima, narod koji je u jednom vijeku doživio tri pokolja, i kojem ponovo prijete krvavom Drinom, mora biti spreman da odgovori na sve moguće izazove.



- Zato je potrebno ostvariti slogu, koordinaciju političkog i svakog drugog djelovanja, osnažiti ekonomiju - naročito IT sektor, pojačati lobiranje za interese BiH u svijetu, uvesti u škole predmete koji mogu zamijeniti predvojničku obuku kako bismo u kombinaciji sa sportskim i drugim aktivnostima imali psiho-fizički spremnu i jaku omladinu, jačati i opremati policiju, jačati namjensku industriju itd. Naravno sve u okviru Ustava i zakona – dodao je Izetbegović.



Dodao je da je hrvatska politika spram teritorijalnog integriteta BiH korektnija. I ona koja dolazi iz Zagreba, a i ona koja dolazi iz Hercegovine.



- Na posljednjem sastanku delegacija SDA i HDZ održanom prije mjesec dana u Mostaru, Dragan Čović je sam povukao temu trećeg entiteta, kazavši da Hrvati niti imaju takve namjere, niti ih više pominju. Ponovio je to zatim na press konferenciji koja je uslijedila. Nadam se da je to kazao iskreno, jer zaista je nemoguće iscrtati kartu hrvatskog entiteta s obzirom na izmiješanost Bošnjaka i Hrvata u Federaciji BiH. Ono za što se HNS zalaže jeste institucionalna autonomija, koja bi bila ostvarena kroz izmjene Izbornog zakona. Njome bi se, bez obzira na populacijske trendove, pa i izborne rezultate, garantovao paritet, odnosno trećinu bitnih pozicija za pobjedničku hrvatsku stranku na državnom nivou vlasti, prije svega u Predsjedništvu BiH – kazao je Izetbegović.



Ovakav zahtjev, prema njegovim riječima, HDZ postavlja kao uslov za formiranje federalnog nivoa vlasti.



- Naš uslov je da se sva očekivanja hrvatske strane moraju riješavati kroz implementaciju presude Sejdić-Finci, odnosno u kombinaciji sa pravom svakog građanina BiH na svakom pedlju ove zemlje da se kandiduje za svaku poziciju u strukturi vlasti. Dakle i u Predsjedništvu BiH. Ova dva uslova je teško uskladiti, ali nije nemoguće - Aprilski paket ustavnih reformi i Fuelleov model su to bili riješili, ali su odbijeni, između ostalog i od strane sadašnjih predsjednika HNS i HDZ - naveo je Izetbegović.



SDA, kako je dodao, neće moći prihvatiti uslovljavanje formiranja vlasti ovim HDZ-ovim uslovom, ali moraju prihvatiti obavezu da riješe sve presude domaćih i evropskih sudova koje se odnose na izborno zakonodavstvo.



- Realan rok za ovo je kraj 2019 godine. Rok za formiranje vlasti je odmah – kazao je Izetbegović.



Naveo je, među ostalim, da je Federacija BiH, preciznije realni sektor u dijelovima BiH koji nastanjuju Bošnjaci, ekonomski motor koji vuče cijelu BiH naprijed, dok RS preživljava zahvaljući stalnom zaduživanju, vanjskom kod MMF, unutrašnjem kroz izdavanje trezorskih zapisa.



- Federacija BiH, predvođena našim premijerom, prvi put je nakon rata u situaciji da joj ne trebaju kreditni aranžmani MMF. Ekonomski je samoodrživa – dodao je Izetbegović.



Naglasio je da je masovna gradnja cestovne i energetske infrastrukture konačno pred nama - Koridor Vc, autoput Sarajevo-Beograd preko Tuzle i Brčkog, brze ceste prema Goraždu, Travniku, Neumu, termoblok 7 u Tuzli, vjetroparkovi u Hercegovini, planski su i finansijski zaokruženi i donijet će u svakoj od sljedećih 10 godina više od milijardu KM posla građevinskoj operativi. Federacija BiH će, kao što smo obećali, postati najveće gradilište na Balkanu – istakao je Izetbegović.



Stranka demokratske akcije je, kako je dodao, neosporno temeljna i najjača patriotska politička snaga u Bosni i Hercegovini.



-Jasno je, stoga, zašto je ona trn u oku onih koji ovu zemlju ne vole. Međutim, naš uspjeh na posljednjim izborima je izrodio čudan, skoro nevjerovatan fenomen na bh. političkoj sceni: protiv SDA su se udružili skoro svi koji bi trebalo da BiH vole, i da joj žele dobro. Taj anti-SDA blok se činio kompaktnim, i možda bi i uspio da nije bilo nevjerovatnog ziherašluka tzv. „građanskih stranaka". One su se zadovoljile vladavinom u glavnom gradu, predominantno bošnjačkom, sa budžetom koji im garantuje lagodan mandat. Bosnu i Hercegovinu su svjesno prepustile političkim snagama za koje uporno tvrde da su prijetnja njenom opstanku. Krajnje sebično i neodgovorno – rekao je Izetbegović.



Politička borba za BiH, naglasio je, teška je utakmica, sistem je kompliciran, formula po kojoj se odvija politički život složena, sa puno nepoznatih i negativnih faktora. Puno je opstrukcija, puno je populizma i spinova.



- Politika liči na vožnju klizavom nizbrdicom punom okuka, morate nekad usporiti, da ne prokližete i ne završite u kanalu. Gas treba dodati kada se stvori prilika za to. I tako vozimo već 29 godina, i stići ćemo do cilja. Sve što možemo reći narodu je - vjerujte iskusnom vozaču, vjerujte rukovodstvu SDA. Dovest ćemo BiH do zacrtanih ciljeva. Nešto sporije, jer previše je kočničara, ali stići ćemo. Očuvaćemo jedinstvo zemlje, ona će biti članica EU i NATO, ekonomski oporavak će se nastaviti i ubrzati – kazao je Izetbegović.



Dodao je da se okolnosti i problemi mijenjaju, te da je potrebno da se i SDA mijenja, podmlađuje, prilagođava. SDA struktura je, kaže, ostarila, postala je glomazna, inertna, "dopustili smo kumulaciju funkcija". Dodao je da je uticaj SDA ograničen samo na Bošnjake, a da "moramo ličiti na ovu zemlju, biti više Bosanci, proširiti uticaj i u hrvatski i srpski korpus".



- Pored delegata na Kongres kanimo pozvati i sve kadrove koje je SDA predložila, a narod ih zatim izabrao - od opštinskog do državnog nivoa. Time će kongresno tijelo biti udvostručeno u odnosu na ranije izborne cikluse. Ovaj put moramo organizovati i rigoroznu kontrolu izbornog procesa kako bi se garantovala fer borba i eliminisali svi argumenti za prigovore kakvi su kulminirali na prošlom Kongresu - kazao je Izetbegović.



Najavljujući promjenu stranačkog statuta zatražio je od članova Glavnog odbora da razmisle o promjenama, uključujući teritorijalnu organizaciju, što znači regionalne odbore u RS fuzionirati sa susjednim kantonalnim organizacijama u Federaciji.



- Od bošnjačke iskoračiti ka bosanskoj stranci kroz obavezno uključivanje nabošnjaka u rukovodstva na svim nivoima. Izvršiti racionalizaciju glomazne strukture - imamo, recimo, na nivou opštinskog organizovanja tri organa - skupštinu, odbor i izvršni odbor. Preciznije odrediti uloge i učiniti efikasnijim rad asocijacija žena, mladih i Fatme. Razmisliti o formiranju Senata SDA, odrediti obavezne kvote mladih i žena u organima SDA, spriječiti akumulaciju funkcija - samo jedna bitna funkcija za jednog funkcionera! Razmisliti o broju potpredsjednika. Ovaj broj je stvar kompromisa od prije 6 godina. Ograničiti mandate, recimo maksimalno 12 godina na jednoj poziciji u Stranci. Informatilčko je doba - ojačati i ubrzati komunikaciju. Okrenuti se ponovo dijaspori - to je uspavani džin koji može promijeniti stanje u BiH u jednom danu - danu nekih budućih izbora. Potebno nam je da samo 10% birača u dijaspori izađe i pravilno glasa. I na tome se radi, ali treba propisati obaveze i definisati organizaciju - kazao je Izetbegović govoreći o mogućim pomjenama Statuta SDA.





