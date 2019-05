Unutarpartijski izbori za predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP) BiH odvijaju se na fer i korektan način, a kao i u svakom sličnom procesu ima prigovora i žalbi - izjavila je danas predsjednica Centralne izborne komisije SDP-a BiH Mira Grgić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Foto: Fena

Pravo glasa ima više od 45.000 članova stranke koji glasaju po principu jedan član - jedan glas, a kandidati za predsjednika stranke su Nermin Nikšić, Edin Delić, te Svetozar Pudarić.



- Jutros u 7 sati otvoreno je 177 biračkih mjesta i što se toga tiče nije bilo većih problema. Birački proces u svim organizacijama vode općinske izborne komisije i birački odbori, a svi kandidati su imali pravo imenovanja posmatrača - navela je Grgić dodajući da je kandidat za predsjednika SDP-a Edin Delić imenovao 119 posmatrača, Nermin Nikšić 40, a Svetozar Pudarić 24 posmatrača.



Što se tiče izlaznosti, CIK SDP-a prikuplja podatke i danas u 14.30 sati ta komisija će imati sjednicu i precizne podatke o izlaznosti do 14 sati.



- Jutros je izlaznost bila prilična i nadamo se da će do kraja izbornog dana, odnosno do 19 sati, dostići izlaznost sa prošlih izbora koja je bila 75 posto - dodala je Grgić.



Navela je da, kako je to očekivano i normalno, ima prigovora i žalbi, poput onih da su prijavljeni jedni posmatrači, a pojavili se drugi, te da blizu biračkih mjesta ima određenih lobiranja.



- Centralna izborna komisija ima mnogo više informacija o izbornom procesu nego što misle oni koji pokušavaju objasniti šta se gdje dešava. Vjerujte da će se mnogi postidjeti kada objavimo neke detalje, šta je ko pokušavao uraditi - kazala je Grgić napominjući da izborni proces u cjelini protiče na demokratičan i pošten način.



(FENA)