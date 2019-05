Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić glasao je danas u Konjicu na unutarstranačkim izborima.

Foto: Avaz

Podsjetimo, članovi SDP-a danas biraju novo rukovodstvo stranke, a, kako nam je rečeno iz ove stranke, jutros su na vrijeme otvorena sva birališta. Njih 45.000 imat će priliku predsjednika stranke birati neposredno, po sistemu „jedan član - jedan glas“, po čemu se SDP izdvaja kao jedina politička partija u BiH koja ima takav sistem.



Kandidati su Svetozar Pudarić, dugogodišnji član SDP-a, Edin Delić, načelnik općine Lukavac, te aktuelni predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.



Nikšić je poručio da mu je drago da je došlo do čina izbora i da mu je važno da članovi SDP-a imaju mogućnost izbora između tri kandidata.



- Svaki se, prirodno, nada da će biti izbor. Očekujem da članovi SDP-a daju podršku onome što sam radio i da nastavim dalje profilirati SDP kao političku partiju lijeve orijentacije koja drži do svoje riječi i ne gazi obećanja data biračima - rekao je Nikšić.



U narednom periodu, ukoliko osvoji novi mandat na čelu SDP-a, planira se posvetiti "cementiranju tima, pripremama Kongresa te lokalnih izbora".



- Neće ni ovi izbori proći bez trzavica, bez posljedica. Trebat će ponovo uspostaviti malo porušeno povjerenje među članovima SDP-a, formalizirati i proširiti Bh. blok, fokusirati se za lokalne izbore da bismo pokazali da zaista jesmo alternativa vladajućim nacionalnim strankama. Nakon prvog testa, onda za četiri godine na općim izborima kao alternativu građani prepoznaju i daju glas Bh. bloku - poručio je Nikšić.



Na pitanje da prokomentira međustranačke napade od Pudarića i Delića i hoće li to utjecati na tok razvijanja SDP-a, Nikšić je odgovorio: "Ne bi trebalo, ali sigurno će biti malo posljedica."



- Očekujem da se oni kojima je stalo do SDP-a, nakon izbora, okrenu jačanju stranke, stvaranju pretpostavki da ponovo budemo drugovi koji imaju isti cilj - rekao je Nikšić.



Prije njega Svetozar Pudarić glasao je u Sarajevu, a Emir Delić u Lukavcu.



(Avaz)