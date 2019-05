Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU Lars-Gunnar Wigemark kazao je da će u Mišljenju Evropske komisije o kandidatskom statusu BiH najvjerovatnije biti rečeno da BiH u konačnici može postati članica EU, s tim da postoji niz koraka i zahtjeva koji moraju biti ispunjeni.

Foto: 24sata.info

Ocijenio je da je to važan korak na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji, ali naglašava da se u ovom trenutku ne može reći tačan datum kada će to biti urađeno, jer to ovisi o odlukama Evropske komisije, ali mišljenje se očekuje uskoro.



Imajući u vidu da se ove sedmice održavaju izbori za Evropski parlament, Wigemark je kazao da su svaki parlamentarni izbori izuzetno važni, a to je najbolje vidljivo na primjeru BiH, gdje su prošle godine održani opći izbori, ali vlasti na nivou Vijeća ministara i Federacije BiH još uvijek nisu formirane.



- U takvim okolnostima teško je očekivati da će se dalje razmatrati određene preporuke i analize u kontekstu daljnjih iskoraka u smislu članstva BiH u EU bez formiranih vlada u BiH. Pretpostavljam da će to biti vrlo jasno naglašeno i u Mišljenju - zaključio je Wigemark.



Dodao je da će nakon objave Mišljenja Evropske komisije o kandidatskom statusu BiH 28 zemalja članica Evropske unije odlučivati koji će to biti naredni korak, ali to će biti teško bez formiranih vlasti naročito Vijeća ministara BiH što je, kaže, vrlo ozbiljan nedostatak.



Stoga je pozvao je sve predstavnike političkih partija u Bosni i Hercegovini da odustanu od preduvjeta i odbace bilo kakva uvjetovanja za formiranje vlasti nego da prvo formiraju vlade, a potom da se suoče s otvorenim pitanjima.



Wigemark smatra da mora postojati zajedničko razumijevanje oko prioriteta djelovanja buduće vlasti, ali napominje da je postignuta određena principijelna saglasnost te je pozvao političke predstavnike da urade naredni korak, a to je formiranje vlasti.



- Mora se uspostaviti vlast, mora postojati uprava nad zemljom jer u izostanku formiranih tijela i u postojanju vakuuma otvara se prilika za neke druge snage da popune taj prazan prostor i to u konačnici može dovesti do neželjenih dešavanja - stav je šefa Delegacije EU.



Evropskoj uniji, dodaje Wigemark, potrebni su partneri s kojima mogu raditi u BiH, a njihov primarni partner su građani BiH zbog čega se organiziraju i javne debate s lokalnim predstavnicima različitih vrsta institucija i udruženja.



- Građani trebaju znati šta znače evropske integracije i kako se one odražavaju na njih i kako će to uticati na njihov svakodnevni život, a nadamo se da će to unaprijediti život građana i na taj način uticati na njihov ostanak u zemlji. No, ne formirati vlasti je veoma loša ideja - zaključio je Wigemark.





(FENA)