Željko Komšić, član Predsjedništva BiH i predsjednik DF-a bio je gost Centralnog dnevnika kod Senada Hadžifejzovića.

Arhiv / 24sata.info

Govoreći o političkoj situaciji i stanju u BiH kazao je kako se treba usprotivi svim planovima koji za cilj imaju podjelu BiH ili da je nikako nema. On je istakao da treba zaustaviti dalju dezintegraciju BiH koja je bila spremljena kroz izmjene Izbornog zakona.



“U ovom trenutku Izborni zakon je opasnost pa čak i ti planovi koji se iznose polujavno gdje se sugerira da BiH treba biti konfederacija, a po meni je to plan podjele Bosne”, kazao je Komšić.



Na pitanje o mišljenju Evropske komisije koje bi trebala BiH dobiti u junu, Komšić je kazao da je prilikom posjete jednog evropskog zvaničnika da “neće biti proširenja ma šta god mi uradili”.



Komšić je govorio i o odnosu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.



“Mislim da Vučiću Dodik pravi problem, mislim da mu Dodik ruši autoritet na domaćem terenu i Dodik mu diže ljestvicu i on ga prati. On mu daje tempo kad je riječ o nacionalističkoj priči”, kaže Komšić.



Govoreći o NATO putu BiH, Komšić je kazao da je BiH dobila MAP 2010. godine u Talinu. Ispunjenje MAP-a je pretposljednja stepenica pred punopravno članstvo. On je kazao da je prvi Godišnji nacionalni plan završen ali ga niko nije poslao u Brisel niti je trebala bilo kakva posebna odluka.



“To je tehnička stvar, ne treba nikakva odluka”, kaže Komšić podsjetivši da se u Zakonu o odbrani u članu 83. spominje NATO, a da Dodik sada za mandatara nudi čovjeka nije neće poštovati zakon.



“Dajte da pošaljemo program u Brisel, evo mandatar za Vijeće ministara. Vrlo jasno. Neka kaže Dodik šta mu smeta u tom programu (ANP)”, kaže Komšić.



Na pitanje kako komentariše poziv Dodika da pripadnici OS BiH obuku uniforme na Dan VRS-a 12. maja, Komšić kaže da je to poziv na pobunu.



“Nema kršenja kršenja zakona koji jasno propisuje kakva je uniforma. On poziva na pobunu i onda će ljudi ostati bez posla. Na kraju, šta je tradicionalna uniforma VRS šajkača s kokardom, šubara?”



Komšić je kazao da ni pod koju cijenu neće pristati na podjelu zemlje, te da mu je to bio motiv za ulazak u vlast zajedno sa SDA i SBB.



“Ja hoću da iza mene ostane nešto čestito. Najgore je ne raditi ništa i sjediti sa strane. Neka ja nosim odgovornost što nije uspostavljena vlast. Ja sam kriv što nema mandatara", kazao je Komšić dodavši da on prihvata da bude krivacš to nije uspostavljena vlast.



"BiH nije prodata ni ’92 što bi je sada prodali", kazao je Komšić.

(NAP)