Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik pružio je podršku predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milanu Tegeltiji, naglasivši da je riječ o još jednom napadu na srpske kadrove.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je rekao da su u pitanju neosnovane optužbe.



"To je dio obračuna iz Sarajeva. Milan Tegeltija doživljava ono što su mnogi doživjeli koji su tamo otišli s namjerom da nešto urade i da pomognu, a vratili se ukaljani od strane tog istog Sarajeva", istakao je Dodik.



On je naveo da je progon srpskih kadrova dio atmosfere koja vlada u Sarajevu.





(24sata.info)