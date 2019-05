Bosna i Hercegovina trebala bi 29. maja dobiti mišljenje Evropske komisije (EK) o kandidatskom statusu.

Otkrio je to u razgovoru za Dnevni avaz Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH.



On je pojasnio da bi mišljenje trebalo biti objavljeno u skoplu izvještaja EK o proširenju na zemlje zapadnog Balkana, a nakon što je BiH krajem februara dostavila odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika.



- Izvještaj o proširenju obuhvatat će Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu, a u slučaju naše zemlje, to će biti mišljenje. Gotovo sigurno je da će ono sadržavati i neke kratkoročne i dugoročne obaveze koje su pred nama i koje ćemo morati ispuniti - kaže Dilberović.



U pogledu očekivanja konačne ocjene o zahtjevu BiH, on kaže da se, uprkos sveukupnoj situaciji u zemlji, u Direkciji nadaju pozitivnom mišljenju.



- Optimisti smo prvenstveno zato što je BiH završila ono što se od nje očekivalo. Mišljenje će biti pripremljeno na način da će institucije vrlo jasno prepoznati šta im je u narednom periodu raditi - pojašnjava Dilberović.



Komentirajući činjenicu da se krajem mjeseca u Evropskom parlamentu održavaju izbori te kao će se nadolazeće promjene odraziti na naš evropski put, Dilberović kaže da i od novih struktura u evropskim institucijama očekuje posvećenost proširenju EU.



- Kakav god izborni rezulata bude, mislim da će novu Evropsku komisiju sigurno voditi snage koje će biti orjentirane i na njeno proširenje. Vjerujem da će vrijeme ispred nas biti okarakterizirano proširenjem EU. Hoće li se to dogoditi do 2025. godine za zapadni Balkan, to ovisi, naravno, o samim državama, a najmanje o EK - zaključio je Dilberović.





(FENA)