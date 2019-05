Predsjednik SNSD-a i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastali su se u srijedu u Mostaru gdje su, među ostalim, razgovarali o formiranju Vijeća ministara BiH.

Foto: SRNA

- Naš zajednički stav je žurno i bezuvjetno uspostaviti Vijeće ministara BiH, sukladno izjavi i rasporedu resora koje smo davno dogovorili – kazao je novinarima Čović.



Po njegovom mišljenju, ako se to ne dogodi uskoro, doći će do problema funkcioniranja svih razina vlasti u BiH.



Dodik je potvrdio kako između te dvije stranke nema nikakvih uvjetovanja i otvorenih pitanja što se tiče formiranja vlasti.



- Mi smo spremni da to uradimo 'jučer', ali je to nemoguće samo s naše dvije strane jer je potrebna i bošnjačka strana koja oklijeva i misli da na taj način pravi sebi dobru poziciju. Ovo je šteta za BiH i njezin europski put – istaknuo je Dodik.



Kako je rekao, kraj svibnja je termin kada će Europska komisija dati svoje mišljenje o statusu BiH, prije svega o kandidacijskom statusu ako se formira vlast ne samo na bh. razini nego i na federalnoj razini.



- Vidimo da od toga nema ništa jer kraj mjeseca samo što nije – istaknuo je predsjednik SNSD-a i predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Što se tiče predstavnika srpskoga naroda, dodao je, "smatramo da neko uništava ili osporava našu ustavnu poziciju".



- Naš narod je izišao na izbore, glasovao i ustavna pozicija je takva da Srbi participiraju u zajedničkim institucijama. Mi ni od koga ništa ne tražimo, samo prava dobivena demokratskim izborima - podvukao je Dodik.



Upitan je li se predomislio i hoće li sudjelovati na Večernjakovu pečatu, kazao je kako on tu manifestaciju podržava, no da joj neće nazočiti.



On je ranije po dolasku u Mostar posjetio Srpsko kulturno prosvjetno društvo "Prosvjeta", gdje je izjavio kako neće prisustvovati Večernjakovom pečatu "jer se navodno tamo obilježava i svečanost povodom primanja BiH u UN“, što on ne podržava.





(FENA)