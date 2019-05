Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je, komentirajući neodržavanje sjednice Vijeća ministara BiH zbog nedolaska ministara iz hrvatsklog naroda, izjavio novinarima da je stekao uvjerenje da se radi o pokušaju klasičnog blokiranja rada Vijeća ministara BiH.

Arhiv / 24sata.info

Podsjetio je da su posljednju redovnu sjednicu Vijeća ministara BiH imali 4. aprila ove godine, napominjući da je poslije toga bilo više pokušaja i više poziva da se zakaže sjednica Vijeća ministara BiH.



- Ali zbog toga što to nisu željeli predstavnici hrvatskog naroda iz HDZ-a BiH, nije bilo moguće održati ovu sjednicu. Ključna indicija koja me dovodi do zaključka da se radi o pokušaju klasične blokade ove institucije je najava Milorada Dodika, koji je prije mjesec i po dana rekao da će ministri iz reda hrvatskog naroda prestati da dolaze na sjednice Vijeća ministara i na taj način bojkotirati rad i ove institucije, što se evo sada u praksi i događa - kazao je Mektić.



Dodao je da oni ne rade, kao Vijeće ministara BiH, od 4. maja i „nalazimo se u jednoj klasičnoj blokadi“.



Kaže da ga to lično pogađa kao ministra, jer smatra da „trebamo imati toliko odgovornosti da kroz Vijeće ministara, a to nam je nadležnost i obaveza, rješavamo ključne životne probleme ovih građana“.



- Koliko stvari čeka na dnevnom redu, a tiče se da od sutra odmah neke stvari budu drugačije, da neke stvari krenu dalje. Ali očigledno da ovdje nekima nisu bitni interesi građana BiH, njihova životna sudbina, njihovi problemi, već su politički interesi za uzimanje određenih pozicija, ovladavanje određenim tokovima, prvenstveno mislim na finansijske tokove, a da nisu bitni interesi građana - smatra Mektić.



Pozvao je političke subjekte da se dogovore i izaberu novi saziv Vijeća ministara BiH.



- Ali dok ne formira novi saziv, zar je normalno da mi ne radimo, da li je normalno da primamo platu, a da ne dolazimo ovdje na posao, ili se pojavimo jednom u toku sedmice - kazao je Mektić.



Na novinarsko pitanje u vezi s Godišnjim nacionalnim programom, Mektić je kazao da ovo nema veze s Godišnjim nacionalnim planom.



- Ako smo skinuli Godišnji nacionalni plan, rješavali smo druge tačke dnevnog reda. Nije samo jedan jedini problem Godišnji nacionalni plan. Po meni, ima mnogo važnijih životnih, svakodnevnih potreba građana - smatra Mektić.



Napominje da su nekako uspjeli da definiraju i pitanje kancelarije Europola u BiH.



- Ali mjesec i po dana ja ne mogu da 'otkačim' taj problem zato što nema sjednice Vijeća ministara BiH. Ovo je za mene klasični dogovor SNSD-a i HDZ-a da se blokira i ova institucija i na taj način da se dovodi neko pred svršen čin, da bi formirao neku vlast. Po meni nije rješenje blokada institucija, da se dođe do vlasti - istaknuo je Mektić.

(FENA)