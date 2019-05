Komentarišući jučerašnju izjavu Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, da će se odazvati na ranije najavljene pozive predstavnika SDS-a za sastanak, predsjednik Glavnog odbora SDS-a, Milan Miličević, izjavio je da mu nije poznato o kakvim se pozivima radi s obzirom da je Glavni odbor SDS-a donio odluku da sa SNSD-om nema razgovora u smislu formiranja koalicije ili učešću u vlasti.

Milan Miličević / 24sata.info

"Iznenađen sam izjavom da postoji poziv iz SDS-a za razgovore prema predsjedniku SNSD-a. Glavni odbor SDS-a je donio odluku da nema saradnje sa SNSD-om i stoga čudi da postoji poziv da budemo domaćini sastanka sa Dodikom. Što se tiče konstatacije da je nakon martovskog sastanka delegacije SDS-a sa SNSD- om došlo do stabilizacije političkih odnosa ovo bi se prije moglo nazvati najvećim egzodusom naroda izmrcvarenog politikom vraćanja na iste teme u recikliranom obliku i stvaranjem tenzija da bi se SNSD stalno dokazivao kao veliki zaštitnik srpske kulture, tradicije i opstanka", rekao je Miličević.



Miličević je zaključio da "SNSD trenutno sa svojim koalicionim partnerima ima više nego dovoljno ruku i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u Predstavničkom domu i Vijeću naroda Parlamentarne skupštine BiH, te uz takvu apsolutnu vlast motiv ili interes SNSD-a da pravi nekakve koalicije sa SDS-om bi bile da se primjeni scenario gašenja stranke u koaliciji, ili da se nađe saučesnik u donošenju odluka protiv interesa Republike Srpske, poput potpisivanja MAP-a, ali Srpska demokratska stranka je to na vrijeme prepoznala i odbacila bilo kakve razgovore u tom kontekstu".



"SDS je od svog nastanka imala najvažniji zadatak zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Republike Srpske za to joj nije neophodna koalicija sa SNSD-om. Patriote Srpske demokratske stranke svoj zadatak znaju i bez sastanaka, a Republiku Srpsku treba da branimo boreći se za ostanak stanovništva boljim životom, a ne sastancima koji bi bili farsa i nova predstava o čemu je GO SDS donio odluku", naglasio je Miličević.





(NN)