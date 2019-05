Gradski odbor SDS-a Bijeljina odlučio je da Mićo Mićić bude kandidat za predsjednika stranke na nivou Republike Srpske, saopšteno je iz bijeljinskog SDS-a.

Mićo Mićić / 24sata.info

Predsjednik bijeljinskog Gradskog odbora SDS-a Mićo Mićić je, nakon usvajanja prijedloga o njegovoj kandidaturi na sinoćnjoj proširenoj sjednici Gradskog odbora, ocijenio da se stranka nalazi u veoma ozbiljnoj i teškoj situaciji, ali da je za SDS najbolje da ima samo jednog kandidata za predsjednika.



- Spreman sam da, zajedno sa Gradskim odborom Bijeljina, radim na jedinstvu stranke i da podržim kandidata koji će dobiti podršku za novu viziju pobjedničkog SDS-a i za program rada čiji je prvi cilj obnova i razvoj Republike Srpske i SDS-a, a ne podjele koje vode daljem urušavanju ugleda i snage stranke - izjavio je Mićić.



On je naglasio da je Republici Srpskoj potreban snažan i odgovoran SDS, kao najsnažniji korektiv i alternativa vlasti koji će, zahvaljujući tome, ubjedljivo pobijediti na lokalnim izborima 2020, a 2022. godine preuzeti odgovornost za oporavak i razvoj Srpske.



Zamjenik predsjednika bijeljinskog SDS-a Predrag Јović istakao je da je bijeljinski Gradski odbor stranke godinama najuspješniji i da Mićić zaslužuje kandidaturu za prvog čovjeka SDS-a Republike Srpske.



- Zajedno sa građanima i privrednicima uspjeli smo da od Bijeljine stvorimo napredan regionalni privredni centar. Napravljen je Univerzitet, realizovani mnogobrojni kapitalni projekti, uključujući i izgradnju kanalizacije, evidentan je konstantan priliv i povećanje broja stanovnika u Bijeljini, kao i broja zaposlenih. Bijeljina je grad koji je najviše napredovao u Republici Srpskoj, posebno u proteklih 15 godina otkako je gradonačelnik Mićić - rekao je Јović.



Podsjetio je da Mićić nikada nije izgubio na izborima i da uživa poštovanje građana, ne samo Bijeljine i Semberije, nego i Republike Srpske - od Trebinja, preko Romanije do, Novog Grada.



Јović je dodao da je Gradski odbor SDS-a Bijeljina svjestan opasnosti daljih podjela u stranci.



- Svjesni smo da na čelo stranke mora doći pobjednik i čovjek koji će ujediniti stranku, privući nove ljude i vratiti značaj stranci koja je stvorila Srpsku. Gradski odbor SDS-a je svjestan prljave kampanje koju trenutno zlonamjerni pojedinci pokušavaju da vode protiv Mićića i ovog gradskog odbora umanjujući značaj SDS-a Bijeljina, ali im to neće uspjeti - poručio je Јović.



Na proširenoj sjednici Gradskog odbora SDS-a Bijeljina raspravljano je o aktuelnim temama u vezi sa Gradskim odborom u Bijeljini, kao i o političkoj situaciji u Republici Srpskoj, te unutarstranačkim izborima u SDS-u, odnosno kandidatu za predsjednika stranke.



Predsjednik SDS-a biće biran na sjednici Skupštine ove stranke koja bi trebalo da bude održana do sredine juna.





(24sata.info)