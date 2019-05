Sastanak delegacija SNSD-a i SDS-a održan na poziv Milorada Dodika nije dao nikakve rezultate osim što je SDS iznio stav da neće biti dio koalicije sa SNSD-om.

Vukota Govedarica / 24sata.info

Ne vidim da je od tog sastanka do danas situacija u Republici Srpskoj promjenjena i na jedan način. Naprotiv, stanje je sve teže i teže – kazao je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.



„Na tom sastanku delegacija postignut je dogovor da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske formira radna grupa za monitoring rada Radio-televizije Republike Srpske što do danas nije urađeno. Taj sastanak nije rezultirao nikakvim pomacima na bolje u odnosu ponašanja SNSD-a prema javnosti i institucijama Republike Srpske“ – rekao je Govedarica.



Predsjednik SDS-a je istakao da je tačno da je lider SNSD-a Milorad Dodik ponudio da sledeći sastanak bude održan u prostorijama Srpske demokratske stranke i da to njemu ne predstavlja nikakvu smetnju.



„S obzirom da ga niko nije zvao, stiče se utisak da je Dodik sam sebe pozvao da dođe u SDS. Posebno je interesantno da se sve ovo dešava u trenutku kada su u javnost isplivali podaci da je režim targetirao svoje političke neprijatelje sa kojima želi da se obračuna i da je realizacija crne knjige odavno započeta“ – zaključio je Govedarica.





(24sata.info)