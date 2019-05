SNSD nema nijedan uslov za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine - rekao je danas lider te stranke Milorad Dodik.

Milorad Dodik / 24sata.info

Kazao je da pozdravljaju činjenicu da je završeno formiranje “bošnjačke reprezentacije” u političkom smislu, a nove stranke koje su ušle u koaliciju s SDA ne mogu uću u raspodjelu dogovorenih mjesta u vlasti.



Dodik je nakon sjednice Izvršnog komiteta i Predsjedništva SNSD-a podsjetio na izjavu s SDA-a i HDZ-om, po kojoj SNSD-u, osim predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, za koji je zvanično predložen Zoran Tegeltija, pripadaju tri ministarska mjesta, ekonomskih odnosa, saobraćaja i veza i izbjeglica te tri mjesta zamjenika, odbrane, sigurnosti i civilnih poslova.



Ponovio je stav da se neprihvata bilo koji dokumnet koji bi značio aktivaciju MAP-a te da ostaju pri vojnoj neutralnosti, u skladu s skupštinskom rezolucijom.



Istakao je da će nastaviti dobru saradnju s novom strukturom Slobodarske partije u Austriji, koju je proteklih dana protresla korupciona afera, zbog koje je austrijski vicekancelar i lider Slobodarske partije (FPO) Hajnc Kristijan Štrahe podnio ostvaku, ali Dodik navodi da ništa od rečenog na spornom video-snimku, starom dvije godine, nije napravilo štetu.



"Imamo dobru saradnju i nastavićemo saradnju. Očigledno se radi o namještaljci koja je namještena. Nastavićemo da sarađujemo sa novom strukturom, naši odnosi su uvijek bili dobri. Ko se odlučio da tako moderira odnose u Evropi, to ostaje da se vidi. Ja sam sa Stracheom imao odličnu saradnju, a to gdje on sjedi i s kim razgovara, nije moje. Njihova je odgovornost, njihovo pravo, mislim da se radi o balkanizaciji evropske političke situacije. O onome od čega su oni bježali svo vrijeme", kazao je Dodik.



Na sjednici Predsjedništva SNSD-a je rečeno, kako je rekao, da je RS zakinuta zbog nemogućnosti dogovora o koeficijentima raspodjele prihoda od indirektnih poreza.



Dodik kaže da ostaje pri dogovoru da on posjeti SDS i PDP, s čijim liderim je ranije razgovarao u SNSD-u, ali su oni odbili učešće u vlasti na nivou BiH.



Predsjednik SNSD-a najavio je da će i 6. Sabor stranke biti održan 15.juna u Laktašima, a učestvovat će 1.500 delegata.





