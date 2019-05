Bosna i Hercegovina u okviru svojih nastojanja za priključenje Europskoj uniji mora u narednom periodu ispuniti sve obaveze koje su propisane europskom pravnom stečevinom, a time i osigurati maksimalnu zaštitu individualnih ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer je jednakopravnost svih građana i zaštita njihovih individualnih ljudskih prava, jedan od nezaobilaznih temelja Europske unije - kazao je za FENU član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

On je podsjetio, da je upravo europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, utvrđena članom II/2 i II/4 Ustava Bosne i Hercegovine, te da je akt koji ima prednost u odnosu na sve domaće zakone, što svakako uključuje Izborni zakon Bosne i Hercegovine.



Komšić naglašava da ispunjavanje navedenih obaveza u kontekstu poštivanja osnovnih evropskih načela i standarda podrazumijeva provođenje četiri dosadašnje presude Europskog suda za ljudska prava iz Strassbourga u predmetima Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku.



- U tim presudama utvrđeno je postojanje sistemske diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine, čime je stvorena obaveza za ovu zemlju, da to svakako mora promijeniti - kazao je Komšić, ističući da je to i međunarodna obaveza.



- Dodamo li tome i tu činjenicu da je članom 46. Konvencije utvrđena obaveza za zemlje potpisnice, da neizostavno moraju provoditi presude iz Srassbourga, pa to stavimo u kontekst člana II/2 Ustava Bosne i Hercegovine, onda postaje jasno da Bosna i Hercegovina ima međunarodnu obavezu provedbe tih presuda, kao i svojim ustavom utvrđenu istovjetnu obavezu - naveo je član Predsjedništva BiH.



Napominje da nije moguće izvršiti izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine vodeći računa samo o odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, već će se radi euroatlantskih integracija morat provesti presude Europskog suda za ljudska prava iz Strassboruga, kao i oni dijelovi europske pravne stečevine koji govore o zaštiti individualnih prava svih građana pojedine zemlje.



- Bez toga, kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu postat će veoma upitan, kao i njena sveukupna europska perspektiva. To će postati jasnije onoga trena kad Europska komisija objavi svoje mišljenje o eventualnom statusu kandidata za Bosnu i Hercegovinu kao i njene preporuke i mjere, odnosno obaveze koje će Bosna i Hercegovina morati ispuniti na svome europskom putu - smatra Komšić.



Dodaje da će sve politike i politički akteri koji daju prijedloge koji su u suprotnosti s europskom pravnom stečevinom, europskim vrijednostima i normama, tada imati priliku da korigiraju vlastite stavove ili, u suprotnom, da u cijelosti ponište europska nastojanja Bosne i Hercegovine vodeći se nekim drugim anticivilizacijskim politikama koje Bosnu i Hercegovinu u potpunosti udaljavaju od Europske unije.



