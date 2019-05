Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da pitanje zastupljenosti Srba u vlasti u Federaciji BiH treba rješavati i na nivou institucija BiH da bi se zaštitila njihova prava te ocijenio da ljudi iz FBiH ne mogu da o tom pitanju drže lekciju Republici Srpskoj.

Arhiv / 24sata.info

Dodik je istakao da je ozbiljan problem to što Srbi nisu zastupljeni u vlasti u FBiH prema popisu iz 1991. godine.



- Teško možemo uticati tamo gdje nemamo naše političke predstavnike. Iako ustavna načela nalažu da u Vladi FBiH budu tri Srbina, oni nađu sebi podobne ljude i to izaberu. To je ignorisanje nacionalnog srpskog identiteta, iako drugi konstitutivni narodi imaju daleko bolju poziciju u Srpskoj - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.



Predsjednik Kluba Srba u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nenad Stevandić rekao je da Srbi moraju biti uporni u rješavanju pitanja nedovoljne zastupljenosti Srba u vlasti FBiH.



On je rekao da na tom planu rješenja mogu biti novi izborni zakon i zakonodavstvo.

(SRNA)