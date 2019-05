Predrag Kojović, novi je predsjednik Naše stranke u naredne četiri godine, odlučeno je danas na Izborno-izvještajnom kongresu koji je održan u Sarajevu.

Foto: FENA

Kojović je osvojio 90, dok je njegov protukandidat Damir Marjanović 59 glasova.



Kojović je kazao Feni da ih očekuje mnogo posla, jer su postavili visoke ciljeve. Istakao je da im je glavni cilj da Naša stranka i Bh. blok preuzme vlast do 2020. godine u cijeloj zemlji.



- To je vrlo teška misija, ali mi to možemo uraditi - zaključio je.



Delegati su na Kongresu također birali i potpredsjednika, a to su: Srđan Mandić, Irma Baralija i Mirsad Čamdžić.





(FENA)