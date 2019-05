Poslanik Partije demokratskog progresa (PDP) i predsjednik banjalučkog Gradskog odbora te stranke Draško Stanivuković tvrdi da se protiv njega vode, kako je rekao, montirani procesi, ali da ga to neće zaustaviti u političkoj borbi.

Arhiv / 24sata.info

-Moja borba za bolje i pravednije društvo neće prestati, bez obzira na sve montirane procese koji se vode protiv mene. Ovi procesi nisu samo pokušaj da zaustave mene, nego pokušaj da se zaustavi težnja za pravednijim društvom i da se uguši svaki pokušaj građanskog otpora - rekao je Stanivuković, nakon suđenja za više prekršajnih djela koja mu se stavljaju na teret.



Stanivukoviću se, kako je saopćio, na teret, kao dva slučaja, stavljaju prekršaji tokom protesta u povodu inicijative za uvođenje materinskog dodatka za svako dijete rođeno prije usvanja Zakona o dječjem dodatku, za vrijeme protesta sa srednjoškolcima za bolje uslove u Tehničkoj školi, također kao dva slučaja, te kao jedan slučaj protesti vezano za banjalučku Toplanu.



Kaže da ima ukupno 37 prekršajnih prijava.



-O ovakvim stvarima sam samo čitao u romanima, a sada ih preživljavam. Na suđenje sam pozvan čak i na svoj 26. rođendan, 21. maja. Danas me terete za pet prekršaja, u maju za dvanaest, a ukupno sam dobio trideset sedam prekršajnih prijava. Sve se odnose na moju borbu da se regulišu oblasti koje su od životnog značaja različitim kategorijama ljudi. Umjesto da institucije to same regulišu, da razumiju potrebe, da reaguju na zahtjeve, nažalost jedina reakcija je da ja budem tužen - ustvrdio je Stanivuković.

(FENA)