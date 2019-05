Nihad Čolpa iz GS-a ističe kako se jučer dogodio historijski trenutak u BiH - EUFOR je izašao sa stavom da ne može osigurati Dejtonski mir u BiH.

Nihad Čolpa / 24sata.info

- To je svima promaklo. Pogledajte na društvenim mrežama, EUFOR je izašao sa takvim stavom, da on samo može pratiti, nadzirati i pomagati, ali ne može se miješati ako dođe do sukoba. Želim da kažem da je danas važno da ubrzamo procese sigurnosti u FBiH, da usvojimo zaključke DF-GS i ako ima još neko drugi. Ovo je prvi korak ka sigurnosti u FBiH - rekao je Čolpa.





