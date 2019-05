Krivična prijava će sigurno biti podnesena. Krajnje je vrijeme da Dodiku pokažemo gdje mu je mjesto.

Željko Komšić / 24sata.info

Očito je navikao da zakoni ne važe za njega i zbog toga se ponaša ovako kako se ponaša, kazao je za Oslobođenje Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, nakon jučerašnjih izjava predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika u Banjoj Luci, a kada je, između ostalog kazao da je greška bila ukidanje Vojske RS.



Također je, podsjećamo, zatražio od komande Trećeg pješadijskog (RS) puka Oružanih snaga BiH da na sljedećem obilježavanju više od polovine stroja bude obučeno u uniforme bivše Vojske RS, jer je to njihov dan.



Na upit kako uopće vidi sve izrečeno tokom jučerašnjeg dana, Komšić je istakao da se "ovdje ne radi samo o Dodikovim izjavama, već o direktnom podrivanju Oružanih snaga BiH i potencijalnom stvaranju paravojnih formacija".



- Ovo je direktan udar na stabilnost Bosne i Hercegovine, pa ako hoćete i stabilnost cijelog regiona. Pripadnici OS BiH mogu nositi samo uniforme koje su zakonom propisane. Oblačenje bilo kakve druge uniforme će za sobom povući i zakonom propisane posljedice, kako za one ko ih obuče, tako i za onog koji ih podstiče da to urade, naglasio je Komšić te potcrtao da je "Tužilaštvo BiH već trebalo reagovati po službenoj dužnosti".





(24sata.info)