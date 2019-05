Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović odbacila je danas sve navode koji su izneseni na račun tog bh. entiteta tokom rasprave u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje je izvještaj podnio visoki predstavnik Valentin Iznko, kao i tvrdnju da ukidanje OHR-a žele oni koji hoće da destabilizuju BiH, već se, kaže, zalažu za njen evropski put.

Željka Cvijanović / 24sata.info

Kritikovala je pozivanje na bonska ovlaštenja visokog predstavnika te dodaje da je to suprotno nastojanjima da se BiH kreće na evropskom putu.



Također, odbacila je tvrdnje da formiranje rezervnog sastava policije RS predstavlja formiranje vojske RS ili oružanih snaga RS.



- To je čista izmišljotina i najobičnija, namjerno plasirana laž. Udari na policiju RS traju već nekoliko godina. Nije tačna Inzkova tvrdnja da su nelegalni izvještaji koje Vlada RS-a šalje Vijeću sigurnosti UN-a dajući svoje viđenje situacije u BiH – ustvrdila je ona na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjedavajući Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.



Kaže da je formiranje Vladine Komisije za Srebrenicu isključivo u funkciji traženja istine i pomirenja, a ne revidiranja sudskih presuda i istorije, jer za to nema pravni mandat.



Cvijanović je rekla da ni sedam mjeseci nakon održanih izbora nije formirana vlast na nivou BiH i Federacije BiH te da je BiH „ušla u sivu zonu“.



Tvrdi da se namjerno blokira nova bh.vlast kako bi spriječile da partije, izborni pobjednici u RS, preuzmu mandate na nivou BiH.



To potvrđuje, kaže, opstrukciju evropskog puta BiH, jer bez nove vlasti BiH ne može dobiti status kandidata za EU te da stavove BiH niko ozbiljno ne prihvata, ali i da nema ni reakcije međunarodne zajednice, zbog čega smatra da „postoji njihova sprega s SDA“.



Institucije RS, dodala je Cvijanović, uspješno funkcionišu i nastavit će ustavnu i zakonsku odbranu ovlaštenja tog bh. entiteta.



(FENA)