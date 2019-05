Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milord Dodik ne prihvata moguća bonska ovlaštenja visokog predstavnika u BiH te tvrdi da neće prihvatiti nijednu odluku Valentina Inzka, jer, kako tvrdi, nije relevatna strana i sve njegove odluke su bile pogrešne.

Milorad Dodik / 24sata.info

- Inzko je izgubio autoritet u narodu. Svi njegovi potezi su više paradiranje i poziranje da bi opravdao svoju plaću od 24.000 eura mjesečno, što je više nego što imaju najvažniji funkcioneri u BiH zajedno mjesečno – rekao je Dodik.



Predstavnici vlasti RS-a su se dogovorili, kaže, da pozovu Inzka da podnese izvještaj o svom i radu svojih ranijih kolega Narodnoj skupštini RS-a.



-Ukoliko to odbije, to znači da krši međunarodni sporazum i Aneks 10 – ustvrdio je Dodik na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom bh. entiteta RS Željkom Cvijanović.



Podsjetio je da ne zna kada će biti formirani organi na nivou BiH te ponovio da nema načina da RS da saglasnost za MAP ili bilo kakvo približavanje NATO-u, s kojim je, kaže, moguća saradnja.



- Ali saglasnost za aktiviranje MAP-a neće dobiti – kazao je Dodik i dodao da nije dao saglasnost da se održi NATO vježba na Manjači.



- Neće se desiti nikada ta vježba s avionima koji nose projektile s osiromašenim uranijumom. Političke saglasnosti za to nema, nasile može biti – dodao je Dodik i ponovio da je stav RS da BiH treba da bude vojno neutralna.



Smatra da je nepotrebno trošiti budžetska sredstva za nabavku novih helikoptera za Oružane snage BiH.



(FENA)