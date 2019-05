Imovina Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj mora da pripadne BiH, izjavio je predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik smatra da se Hrvatska nije vodila korektnim motivima kada je razmatrala rješenje da se tuđa imovina, mimo stava njenog vlasnika, da u zakup trećim licima.

Milorad Dodik / 24sata.info

- To naravno nije korektno i nije fer sa hrvatske strane. Sa hrvatskom stranom treba razgovarati i rješavati to pitanje kao i neka druga pitanja koja su juče u Tirani iskrsla kao značajan problem. Recimo, priča o Pelješkom mostu za koji jedan dio u BiH smatra da to pitanje treba problematizovati čak do međunarodnog suda. Јa mislim da je Pelješki most završena priča i da je to stvar Hrvatske, ali očito pravi problem u odnosima. Mislim da to treba staviti na dnevni red i završiti u dobroj atmosferi - istakao je Dodik.





