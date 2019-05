Bivši predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija kazao je nakon današnjeg inicijativnog sastanka Socijaldemokratskog pokreta kako uopšte ne zna šta je početak i kad je bio početak ove inicijative.

Foto: 24sata.info

„Zadnjih pola godine bio sam na dva sastanka. Prvi je bio kad smo imali onaj skup 35 intelektualaca u Gradskom vijeću povodom rezolucije Evropskom parlamenta koja je bila pod strašnim utjecajem evropske desnice i HDZ-a u Hrvatskoj, tada su bili mnogi ljudi koji danas nisu bili ovdje“, kazao je Lagumdžija.



Dodao je kako su na tom sastanku bili Slavo Kukić i Lamija Tanović, ali ne i Željko Komšić.



„To je bio skup ljudi koji imaju neki kvalitet, ljudi iz raznih organizacija i tada smo izašli s papirom. Bio je kasnije jedan sastanak ili kafa. Danas sam čuo da se išlo i kod Šefika Džaferovića i da se od njega dobila podrška“, kazao je bivši predsjednik SDP-a.



On je dodao kako bi to bila izdaja njegovih uvjerenja i da mu nije nikad na um palo da bi neko tražio podršku od Džaferovića za nešto ovako.



„Profesorica Tanović je kazala da ne želi učestvovati u obnovi ljevice i smatra da to treba biti jedan širi blok. U šali sam pitao želimo li praviti savez za bolju budućnost, jer to već imamo“, poručio je Lagumdžija.



Lagumdžija je dodao kako je ljevica uvijek okupljala ljude, dok je uvijek dolazilo do klanja na ovim prostorima kada je jačala desnica.



„Smatram da bi stranke ljevice da su zajedno nastupile na izborima imale dva člana Predsjedništva i najviše zastupnika u parlamentu. Zato smo se danas okupili. Ako mislite praviti neki širi blok vidite to s Džaferovićem ili Radončićem, ne znam s kim hoćete“, istakao je on.



On je istakao kako je pokret unaprijed napadnut sa raznih strana od onih koji nisu ni znali o čemu se radi.



„Početkom juna ćemo imati skupštinu, a krajnji cilj je stvaranje socijaldemokratske partije na čitavoj teritoriji BiH. Na početku želimo okupiti ljude“, kazao je Lagumdžija.



Lagumdžija je odgovarajući na pitanje novinara kako je podnio rukovanje s Komšićem i da li još uvijek misli da je Komšić alibi za podjelu zemlju odgovorio kako neće jedni o drugima govoriti stvari koje su ranije govorili.



„Ako su nas optuživali, mene i njega, mene da sma autokrata, evo najboljeg dokaza da je sve ono što se dešava u zemlji daleko veći problem od onoga koji imamo Komšić i ja. Otkrovenje je da smo došli do toga“, kazao je Lagumdžija.



Zaključio je kako neće biti višeg cijepanja ljevice, a kao dokaz je naveo to što su se danas okupili kompletan DF i GS, te dio SDP-a, te je poručio kako sada očekuje da se SDP u cijelini pridruži.

(Vijesti.ba)