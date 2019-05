U Sarajevu je okončana konstituirajuća sjednica Inicijativnog odbora Socijaldemokratskog pokreta, nakon koje se novinarima obratio predsjedavajući Ivo Komšić.

Usaglašeno je da radni naziv Socijaldemokratski pokret bude promijenjen u Pokret socijalne pravde i demokratije, te da bude predložen Skupštini Pokreta i ukoliko ga ona prihvati, biće ozvaničen.



Skupština Pokreta zakazana je za početak juna, a dat joj je i prijedlog za Predsjedništvo Pokreta.



"Skupština treba da usvoji prijedlog za Predsjedništvo Pokreta. Dali smo inicijalni prijedlog od 15 članova, a Predsjedništvo Pokreta trebalo bi da ima 25 članova. To će se dopuniti na samoj Skupštini", rekao je Komšić.



Kako je istakao, kada se budu osnivale regionalne organizacije Pokreta, one će predložiti preostali dio članova Predsjedništva ovog tijela.



"Imali smo veoma dobru i konstruktivnu raspravu. Raspravu smo vodili oko samog imena, jer pokret je široka platforma za okupljanje svih progresivnih lijevih snaga u BiH. Nismo htjeli ostaviti mogućnost da već samim imenom otvorimo fragmentaciju pokreta. Htjeli smo da ideja Pokreta bude vrlo čista i jasna. Promijenili smo radni naslov koji je ponuđen i pokret smo nazvali Pokret socijalne pravde i demokratije i to će biti radni naslov do Skupštine, a ako ga ona prihvati, ovaj naziv će biti ozvaničen. Skraćenica je SPD", pojasnio je Komšić.



On je ponovio da Pokret ne predstavlja političku organizaciju, jer u političkoj organizaciji ne mogu biti nevladine organizacije, koje su prisutne u Pokretu.



"Pokret je široka društvena platforma za objedinjavanje lijevih političkih opcija provenijencije socijalne pravde i demokratije", poručio je Komšić.



Kako je kazao, to nije teško obrazložiti, jer BiH treba i socijalna pravda i demokratija.



"Želimo okupiti sve ljude koji od Bih žele napraviti državu socijalne pravde i demokratije, jer je ona jedina opcija koja se uspješno može suprotstaviti etnonacionalističkim strankama. Nacionalistično ne može biti demokratsko, niti patriotsko. Nacionalisti ne mogu biti patrioti jer je BiH tako strukturirana da svaka vrsta nacionalizma teži da napravi svoju državu u BiH", kazao je Komšić.



Na pitanje novinara da li ovo znači ujedinjenje socijaldemokratije, Komšić je rekao da u dokumentu koji je danas usvojen i koji će biti na Skupštini Pokreta stoji da je krajnji cilj da se stranke socijaldemokratske provenijencije i ljevičarske stranke ujedinje.



"Procesi ujedinjenja stranaka stoje od Kongresa SDP-a BiH. Kongres SDP-a BiH je prije četiri godine donio odluku da se ide u ujedinjenje sa strankama sličnih programa. Glavni odbor je prije dva mjeseca donio odluku da se za sedam dana mora ići u pregovore sa DF-om, jer je DF izrazio želju da se ide odmah u pregovore o ujedinjenju nakon izbora. Međutim, taj proces stoji u SDP-u i Našoj stranci. Raspisani su unutarstranački izbori, a ako ih raspisujete, onda ne možete voditi proces ujedinjenja. Tu nešto nije konzistentno", mišljenja je Komšić.



Dodao je da je želja da se te stranke ujedinje, te da će se za to zalagati. Analize izbora, dodao je, govore da kada bi se stranke koje nisu nacionalne ujedinjile, bile bi pobjednik izbora.



O nepozivanju Nikšića i Kojovića



Odgovarajući na pitanje zašto na današnji sastanak nisu pozvani predsjednici SDP-a i Naše stranke Nermin Nikšić i Predrag Kojović, Komšić je rekao da su oni svoje javne poruke o Pokretu već poslali.



"Rekli su da se sa ovim ne slažu itd. Mi i dalje pozivamo i SDP i DF i GS i ostale stranke da se u stranačkom kapacitetu priključe ovom pokretu, jer je otvorena mogućnost da Pokretu mogu pristupiti stranke, nevladine organizacije, pojedinci. Pojedinci mogu ostati u svojim strankama i biti dio ovog pokreta. Ne moraju praviti destrukciju u svojim strankama. Nismo za to da se vrši destrukcija tih stranaka", precizirao je Komšić.



Prokomentarisao je i teze koje su se mogle čuti u javnosti da će, ukoliko bude dio Pokreta, Ivo Komšić biti isključen iz SDP-a BiH.



"Unaprijed smo rekli da svako ko je član postojeće političke organizacije, u svom ličnom kapacitetu može biti u Pokretu i uopšte ne mora izlaziti iz stranke. Kako će sad stranke reagovati na te ljude, ja ne znam. Vjerovatno će demokratski reagovati. Ja sam član Hrvatskog narodnog vijeća, nevladine organizacije. U stranci kojoj pripadam na to se nije gledalo baš blagonaklono, iako znamo šta je HNV sve uradio i kad je napravljen 1994. godine, te da je odigrao vrlo važnu ulogu kada je država bila potpuno uništena. Ali, za njih je to nevažno i više bi voljeli da sav angažman bude u stranci kojoj pripadamo", rekao je Komšić i dodao:



"Mi smo pokušali, insistirali da se neke stvari promijene i dalje ćemo insistirati. Međutim, oni su naše prijedloge marginalizovali. Na sjednici Glavnog odbora mi smo insistirali da se za sedam dana ide u pregovore o ujedinjenju, o čemu je i donesena odluka. Glavni odbor održan je prije dva mjeseca, a niko ništa na tome ne radi".



Komšić je potcrtao da se "pod hitno nešto mora raditi".



"Država se i dalje dovodi u pitanje, država se blokira sa nivoa vlasti. Stranke koje su u vlasti blokiraju državu, njene institucije, a što je najgore, razaraju nam društvo i prave etničku podjelu u društvu", upozorio je on.



Na pitanje novinara, prokomentarisao je i istup prof. dr Lamije Tanović, koja je danas napustila sjednicu, poručivši kako nije saglasna s tim.



"Rekla je da se ne slaže sa imenom, a mi smo rekli 'Hajde da promijenimo ime'. Tražio sam da nam da prijedlog za ime, a ona nije imala. Rekla je da se sa ovim ne slaže. Večina se nije slagala sa imenom, to je bio samo radni naziv. Promijenili smo ga jednoglasno", istakao je Komšić.



Krajnji cilj ujedinjenje ljevičarskih stranaka



Na pitanje novinara na koji način će djelovati Pokret, ukoliko neće prerasti u političku stranku, Komšić je ponovio da je Pokret široka platforma za objedinjavanje snaga.



"Naš krajnji cilj je da se se ljevičarske stranke ujedinje. Sve ćemo pokušati da do toga dođe. Vidjećemo kako će se to završiti i u kom kapacitetu će se to završiti, u kojem kapacitetu će pojedine stranke ući u ovo, a u kojem neće", kazao je Komšić.



Na današnjem sastanku, naglasio je, bili su predstavnici četiri nevladine orgaizacije: Srpsko građansko vijeće, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i Hrvatsko narodno vijeće.



"Kroz političke i nevladine organizacije, te ljude koji su na vlasti, moramo stvarati društvenu energiju za promjene o kojima govorimo. Ta energija je rasuta i moramo je pokušati objedinjiti. Moramo napraviti jedinstveno javno mnjenje o potrebi objedinjavanja lijevih političkih snaga, potrebi da se promijeni nacionalistička koncepcija upravljanja državom i da se zaustavi devastacija društva", rekao je on.



Objedinjenje ljevice i saradnja sa SDA?



Osvrnuo se i na konkretno pitanje novinara da li je moguće ujedinjiti ljevicu, a sarađivati sa SDA. Prema njegovim riječima, radi se o saradnji, ali ne o koaliciji niti o partnerstvu, pogotovo ne ideološkom.



U vlasti, kako je rekao, niko ne može napraviti većinu da samostalno odlučuje.



"Kada analizirate rezultate, stranke će još dugo dobijati relativnu većinu ili jedan dio. Niko ne može samostalno preći prag preko 50 posto, pa da sam formira vlast", rekao je Komšić, te dodao:



"Nažalost, to je naše stanje, a stranke su upućene da sarađuju. Ovdje se ne radi samo o saradnji, nego se radi o tome da se kao dio parlamentarne većine - jer tamo ne sjede neutralni ljudi, dio su parlamentarne većine i bez njih se neće moći odlučivati u nekim stvarima - jako će im teško biti. DF-u će biti teško u vlasti. Oni će biti izubijani tamo, jer su sami. Nisu ni partneri njima, niti su njihovi saradnici. Oni se moraju suprotstaviti nacionalističkoj koncepciji vlasti, koja ovdje vlada dugi niz godina. Neko mora kazati 'Ne može to tako'. Moramo unijeti novu koncepciju upravljanja ovom državom. Šteta je da je DF ušao sam. Mi smo se zalagali da cijeli lijevi blok uđe unutra. To bi bila već dosta značajna snaga i kapacitet, preko kojeg oni ne bi mogli lako donositi odluke", odgovorio je Komšić, te dodao:



"I sa ovako malom snagom ne mogu lako donijeti odluku. Mislite da Vijeće ministara BiH do sada ne bi bilo uspostavljeno da Željko Komšić nije član Predsjedništva BiH? On je izdiktirao uslove i rekao: 'Izvolite gospodo, potpišite ovo, pa ćemo biti dio većine, ali potpišite ovo'. Inače bi se ovi dogovorili i do sada napravili Vijeće ministara, ali imaju uslov. Kada se to ispuni, biće Vijeće ministara", kazao je Komšić.

