U sarajevskom Hotelu "Europe" počela je konstituirajuća sjednica Inicijativnog odbora Socijaldemokratskog pokreta.

Foto: 24sata.info

Sjednici Inicijativnog odbora, između ostalog, prisustvuju član Glavnog odbora i bivši lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija, član Predsjedništva BiH i lider DF-a Željko Komšić, te njegove stranačke kolege Milan Dunović, Zlatko Miletić i Dženan Đonlagić. Ispred GS-a prisustvuje Nihad Čolpa.



Na sjednici su i Ivo Komšić, Emir Zlatar, Sifet Podžić, Hanka Vajzović, Lamija Tanović, Dževad Bećirević, Lada Sadiković, Zoran Blagojević, Salih Fočo, Hakija Meholjić, Adil Kulenović, Danijela Martinović, Esad Zgodić.



Na dnevnom redu sjednice nalaze se ukupno četiri tačke, a biće razmatrani prijedlog dokumenta u uspostavi Pokreta, Proglas Pokreta, utvrđivanje termina i zakazivanje Skupštine Pokreta s prijedlogom da to bude 30. maj, kao i Radnog predsjedništva koje će rukovoditi Skupštinom, te prijedlog sastava Predsjedništva Pokreta.





Predsjedavajući Inicijativnog odbora je Ivo Komšić.



Osnivanje pokreta prokomentarisao je ranijepredsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.



U SDP-u to, kako je naveo, smatraju novim političkim subjektom na političkoj sceni u BiH.



- Ja im lično želim uspješan rad osnivačke skupštine, inicijativnog odbora, šta je to već. Razne su informacije, neki čak kažu i da je to okrugli sto. Želim im uspjeh u radu i želim da za šest mjeseci ili godinu dana ne budemo imali ponovo dva ili tri pokreta - dodao je Nikšić, prenose Vijesti.ba.



(24sata.info)