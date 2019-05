Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će Republika Srpska pratiti Srbiju kada je riječ o Kosovu i Metohiji, kao i da ne podržava da visoki predstavnik smjenjuje bilo koga i da ta praksa u Republici Srpskoj neće proći.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je rekao novinarima u Tirani, povodom ohrabrenja koje je visoki predstavnik Valentin Incko dobio od ambasadora nekih zemalja u Savjetu bezbjednosti UN da koristi bonska ovlašćenja, da to ne znači ništa.



"Njega ohrabruju i ranije su ga ohrabrivali, to ne znači ništa. On ne može da smijeni, to je prošlo vrijeme. Kakvo smjenjivanje? Šta ako smijeni, ako mi kažemo da ne dolazi u obzir, šta će onda, koga da smijeni?", upitao je Dodik.



On je istakao da, na kraju krajeva, to nije bila odluka Savjeta bezbjednosti UN.



"Nema odluke Savjeta bezbjednosti i to su zadnji pokušaji ovih koji su spekulisali ili pokušali da naprave sistem koji su oni zamislili u BiH i sada ga uporno brane, pa i silom. To je slična priča kao kada nam govore kako treba zabraniti negiranje navodnog genocida u Srebrenici", istakao je Dodik.



On je upitao ako se to desilo, zašto se brani na taj način.



Dodik je rekao da je visoki predstavnik stalno ohrabren od Amerikanaca, ali da ne zna da li je to politika predsjednika SAD Donalda Trampa ili unilateralna pozicija nekih Amerikanaca.



"Ja sam slušao Trampa kada je govorio o tome da se neće miješati u unutrašnje stvari. S druge strane, BiH, pa čak i Evropa gura priču o tome da BiH treba da se pridruži Evropi u smislu statusa kandidata", rekao je Dodik.



On je naveo da je "nespojivo sa evropskom praksom i vrijednostima, da prima zemlju koja je pod nekom vrstom protektorata".



"Nespojivo je sa evropskom praksom tražiti tako nešto kao što je to dala saglasnost, navodno Francuska, ne znam da li je tačno, ali to su samo pojedinačni stavovi. Mi smo naučili na Engleze, na neke Amerikance, na neke pozicije u vezi sa tim, na njihove negativnosti", rekao je Dodik.



On je naveo da su "mogli sada da smijene neke ljude koji tamo /u Sarajevu/ drže šest mjeseci vlast - i neće".



"Ja ne podržavam bilo koga da smjenjuju i u Republici Srpskoj ta praksa neće proći. Da bi neko bio relevantan u smislu odluke da neko bude smijenjen, mora se objaviti u Službenom glasniku Republike Srpske da je Milorad Dodik ili neko smijenjen. A šta ako mi ne objavimo tu vrstu priče, šta je onda donio? To smo ga naučili već ima 10 godina ne smije ništa da uradi. Neka proba", istakao je Dodik.



On je rekao da je Incko ikebana koja "samo služi za prepadanje tamo nekih ili lakovjernih da pomisle da nešto može" i dodao da su to "sterilni međunarodni napori da se na ovaj način pruža poruka BiH".



"Sva priča ide za tim da se kaže da nema razgraničenja u smislu dogovora između Beograda i Prištine jer bi to bilo loše za Republiku Srpsku koja bi mogla da povuče taj neki potez odvajanja. I sve se usmjerava na međunarodnom planu, navodno, da se to spriječi", rekao je Dodik za RTRS.



On je upitao, ako je to nebitno, prema njihovom mišljenju, zašto onda toliko prijete.



"Ili možda mi ne razumijemo da je snažna pozicija Republike Srpske da može da to uradi kad god hoće i da ne mora da čeka tu vrstu priče. Međutim, neće da primijete da smo se mi opredijelili za politiku podrške Srbiji i ako Srbija napravi dogovor u okviru razgovora i formata Priština-Beograd, mi ćemo to podržati i stati iza toga. I mi ćemo biti ti koji će, podržavajući to, poslati poruku da je to i što se tiče nas okej", naglasio je Dodik.



Prema njegovim riječima, ako neko misli da će ovakvom politikom ignorisanja Srbije, ignorisanja njenih zahtjeva, ignorisanja kompromisa koji je trebalo da se dese, "jednostavno odvojiti trajno ono što se zove Kosovo ili oni perspektivno smatraju da je to ta administrativna linija i sve ono što pripada, onda se grdno varaju".



"I onda će Republika Srpska, opet, pratiti Beograd. Ako neko to uradi mimo Beograda, onda ćemo mi reagovati na takvu verstu priče i šta je tu nejasno. Mi smo savršeno u tome jasni i onda dođe neki Incko na Savjet bezbjednosti koji opravdava svoju platu od 24.000 evra mjesečno za koju ništa ne radi, niti treba da radi i pokušavaju da se najednom vrate ti recidivi", naglasio je Dodik.



Komentarišući razgovor albanskog premijera Edija Rame i prištinskog zvaničnika Hašima Tačija o nacionalnom ujedinjenju i pripajanju tri opštine na jugu Srbije samoproglašenom Kosovu, Dodik je izrazio uvjerenje da su to organizovale vlasti u samoproglašenom Kosovu i dodao da tome ne pridaje veliku pažnju.



"Vidio sam da se, osim integracije navodnog Kosova i Albanije, traži Preševska dolina, još je samo falilo da su tražili Kalifoniju da im se pridruži. Ja ne vjerujem da je to izvan onoga što je vlast na Kosovu i tome ne pridajem posebnu pažnju i htjeli su da pošalju njihovu poruku", naveo je Dodik.



On je rekao da će učesnici današnjeg skupa u Tirani, u okviru procesa Brdo-Brioni, razgovarati o temama važnim za Balkan u okviru tog procesa.



"Vjerujem da neće biti načelna priča. Ja prvi put učestvujem na ovakvom samitu, ali vjerujem da to neće biti uobičajena priča pozivanja na neke zajedničke, univerzalne vrijednosti, nego da će postaviti neke stvari na drugačiji način", istakao je Dodik.



On je naveo da sastanak koji su juče imali Tači i Rama i ono o čemu su govorili nije čin dobrodošlice.



"To će bitno poremetiti ovaj sastanak i nije na fonu namjera organizatora da se radi na rješavanju otvorenih pitanja na Balkanu", ocijenio je Dodik.



On je dodao da to nije nešto preko čega bi mogao da pređe, kao vjerovatno ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.



"Mi iz Republike Srpske vodimo računa da Srbiji ne pogoršavamo situaciju i da nije toga da još više izlažem Vučića nekoj vrsti vatre, ja bih zatražio sličan sastanak koji bi i mi trebalo da organizujemo i da pošaljemo neke slične poruke koje su dio očekivanja, prije svega ljudi u Republici Srpskoj", naveo je Dodik.



On je upitao šta bi se onda desilo i kako bi svijet reagovao.



"Ovako na te izjave koje smo čuli niko ništa ne reaguje. Mi ćemo morati ovdje da kažemo, ja ću, i govorim o tome da je to neprihvatljivo, da mora da se očuva proces razgovora, da to ugrožava same razgovore", naglasio je Dodik.



Prema njegovim riječima, ovakve najave Rame i Tačija dovode u pitanje bilo kakvu mogućnost uspostavljanja konsenzusa i razvaljuju sve napore međunarodnih posrednika u tom pogledu.



"Ako su birali najmanje loš trenutak za takvo plasiranje vijesti, onda je to bilo u okviru ovog samita", rekao je Dodik.



On je rekao da sinoć njegovi sagovornici gotovo da nisu ni primijetili takve izjave.



"Očigledno da primjećuju samo ono što bismo mi eventualno rekli ili eventualno uradili", dodao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Odgovarajući na pitanje da li će tražiti žešću reakciju na takve poruke, on je rekao da Republika Srpska podržava Srbiju u pogledu pregovora, te da BiH zahvaljujući Republici Srpskoj nije ni priznala samoproglašeno Kosovo.



"U okviru toga mi se krećemo", istakao je Dodik.



Prema njegovim riječima, takve poruke su neprihvatljive.



"Mi smo vidjeli na koji način to posmatra svijet kada je organizovan sastanak u Berlinu koji gotovo da nije dao nikakav rezultat, osim što je možda udaljio mogućnost da se dođe do nekog kompromisa, da oni biraju sagovornike. Izabrali su /predsjedavajućeg Savjeta mnistara u tehničkom mandatu Denisa/ Zvizdića koji je tamo otišao pa pričao priče koje njima gode i to je taj modalitet", naveo je Dodik.



On je rekao da može samo da zamisli kako je Vučiću samom u tom ambijentu i okruženju.



"Ja sam sam godinama prolazio takvu vrstu priče i bio izložen na multilateralnim sastancima jedinstvenom stavu tih stranaca, Bošnjaka, pa u neko vrijeme i Hrvata i gotovo sam branio političke stavove Republike Srpske i ja to mogu da razumijem za razliku od drugih koji misle da to baš i nije nešto", istakao je Dodik.





(24sata.info)