Republika Srpska opredijeljena je za Dejtonski sporazum i puni suverenitet BiH i krajnje je vrijeme da ograničenja suvereniteta BiH, prevashodno Kancelarija visokog predstavnika (OHR) i strane sudije u Ustavnom sudu BiH, budu ukinuti, istaknuto je u najnovijem Izvještaju Republike Srpske upućenom Vijeću sigurnosti UN.

Arhiv / 24sata.info

U Izvještaju je navedeno da RS ima jasan i dosljedan stav da Ustav BiH, kao Aneks četiri Dejtonskog sporazuma, mora biti dosljedno sproveden.



"Podjela nadležnosti i mehanizmi zaštite konstitutivnih naroda iz dejtonskog ustava moraju biti vraćeni bez daljeg podrivanja mudro koncipiranog i Dejtonskim sporazumom garantovanog sistema vlasti, koji više ne smije biti potkopavan, nego u cijelosti sproveden. Ako dejtonski ustav bude sproveden, BiH će imati funkcionalnu vlast i svijetlu i sigurnu budućnost", navedeno je u Osmom dijelu Izvještaja.



U Izvještaju je upozoreno da BiH ne može postati zemlja sa punim suverenitetom koja upravlja sama sobom niti članica Evropske unije, sve dok visoki predstavnik bude prisutan u BiH i prisvajao pravo da donosi zakone, ustavne amandmane i izriče kazne suprotno dejtonskom ustavnom sistemu.



"To je nemoguće sve dok visoki predstavnik krišom podržava korišćenje institucija BiH za nezakonito sprovođenje plana centralizacije strukture BiH suprotno Dejtonskom sporazumu. Ako BiH želi da postane država sa punim suverenitetom i članica Evropske unije, prisustvo visokog predstavnika u BiH se mora okončati", navedeno je u Izvještaju.



U tekstu je iznesen stav da uloga stranih sudija u Ustavnom sudu BiH mora biti okončana.



"Druga promjena do koje mora doći da bi BiH imala puni suverenitet jeste zamjena stranih sudija u Ustavnom sudu BiH domaćim sudijama. Zvaničnici Evropske unije na privatnim sastancima su jasno stavili do znanja da BiH ne može postati članica Unije sve dok u njenom Ustavnom sudu sjede strane sudije. Tadašnji komesar za proširenje Oli Ren rekao je 2009. godine da `jedan kvaziprotektorat ni na koji način ne može ući u Evropsku uniju`", naglašeno je u izvještaju.



U tekstu je navedeno da je BiH jedina suverena država na svijetu koja u svom ustavnom sudu ima mjesta rezervisana za strane sudije.



"Vrijeme je da bude okončano učešće stranih sudija u Ustavnom sudu, što je, prema Ustavu BiH, trebalo da se desi prije 18 godina", zaključeno je u izvještaju.



Vlada Republike Srpske usvojila je 21. Izvještaj Vijeću sigurnosti UN koji je u ime RS, kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum, premijer Radovan Višković uputio generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu i članicama Vijeća sigurnosti.



U Izvještaju za period od novembra 2018. do aprila ove godine, Vlada Republike Srpske izražava viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH s ciljem razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Vijeća sigurnosti i i međunarodne zajednice.

(SRNA)