Visoki predstavnik Valentin Inzko razgovarao je u utorak s generalnim sekretarom UN-a Antóniom Guterresom o razvoju situacije u Bosni i Hercegovini i upoznao ga sa svojim polugodišnjim izvještajem koji će danas prezentirati Vijeću sigurnosti UN-a.

Foto: 24sata.info

Tokom sastanka, visoki predstavnik je naglasio da organi vlasti na svim nivoima trebaju poštovati Dejtonski mirovni sporazum.



- Tokom proteklih sedmica, jedan entitet je jednostrano poduzeo korake na uspostavljanju rezervnog sastava policije, što je izazvalo negativnu spiralu nepovjerenja koja za posljedicu ima produbljivanje podjela u BiH. Oni ne bi trebali nastaviti sa uspostavom rezervnog sastava policije, nego bi trebali započeti dijalog sa agencijama za provođenje zakona na državnom i na nivou Federacije BiH - rekao je visoki predstavnik.



Inzko je također naglasio potrebu da se politički lideri fokusiraju na okončanje procesa formiranja vlasti na svim nivoima nakon prošlih izbora, te da značajnije poboljšaju funkcionalnost BiH na državnom nivou, kada proces formiranja vlasti bude završen.



- Međunarodna zajednica očekuje da će novi organi vlasti biti formirani što prije. Najvažnije je to da BiH postane funkcionalnija i efikasnija. Osporavanje institucija na državnom nivou i priče o državnosti entiteta, otcjepljenju i crtanju novih granica moraju odmah prestati. Osim toga, pozivam nadležne vlasti da provedu preostale sudske presude, kao što su one Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i drugim predmetima, kao i odluke ustavnih sudova, a pogotovo one koje se odnose na jednakopravnost svih konstitutivnih naroda ili na sprečavanje diskriminacije Ostalih - rekao je visoki predstavnik.



Fokus bi trebao biti na pomirenju, vladavini prava, stabilnosti i prosperitetu, na dobrobit svih naroda i građana u BiH.



Visoki predstavnik je zahvalio generalnom sekretaru na njegovoj dugogodišnjoj i kontinuiranoj podršci i opredjeljenju za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz OHR-a.

(FENA)