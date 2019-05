Premijer bh. entiteta RS Radovan Višković izjavio je da formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske teče prema planu i da će se uskoro pred parlamentom naći prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim je predviđeno njegovo formiranje.

Radovan Višković / 24sata.info

"To je potreba Republike Srpske i ne želim uopšte da dovodim u pitanje da li se to nekome sviđa ili ne", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.



Višković je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske nedavno usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava policije.



"U narednom periodu ovaj zakon će se pojaviti u parlamentu Republike Srpske u formi prijedloga. Ako ga usvoji Narodna skupština i stupi na snagu, mi ćemo onda pripremati kroz budžete sredstva da bismo mogli uspostaviti rezervni sastav policije Republike Srpske", pojasnio je Višković.



Komentarišući izjave političkih predstavnika i predstavnika nevladinih organizacija u Federaciji BiH /FBiH/ koji se zalažu za formiranje rezervnog sastava policije u svim policijskim agencijama BiH, Višković je rekao da preporučuje FBiH i kantonima da formiraju rezervni sastav policije.



"Postojeći sastav policije nije dovoljan da rješava pitanje migrantske krize i sve ove stvari koje su nam se dešavale i dešavaju ovih dana", smatra Višković.



On kaže da Republika Srpska svakodnevno ima zahtjev granične službe BiH da jedan broj policajaca Srpske da na ispomoć kako bi spriječili priliv migranata.



"Možemo odvojiti jedan broj ljudi. Ali, formiranjem rezervnog sastava policije Republike Srpske možemo da izdvojimo veći broj ljudi i da na neki način migrantsku krizu stavimo pod kontrolu", rekao je Višković.





(24sata.info)