Premijer bh. entiteta RS Radovan Višković izjavio je danas da Vlada RS neće do kraja maja tužiti Federaciju BiH i Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) BiH kako bi, najavljivali su, na taj način zaštitila i budžet RS-a i građane, zbog štete koju trpi neraspodjelom sredstava od PDV-a.

Radovan Višković / 24sata.info

Takav dogovor je, kaže, postignut nakon razgovora s federalnim premijerom Fadilom Novalićem, ali da je, po zakonu, dužan da podnese tužbu i zaštiti budžet RS nakon maja.



- Nije pokrenuta tužba iako je spremna. Posljednji put su koeficijanti za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza usaglašeni u maju 2017. i od tada do danas uvijek su bili na štetu RS, a samo lani je oštećena za 33 miliona KM - ustvrdio je Višković i naveo da mu je Novalić rekao da o tom pitanju se može razgovarati nakon što bude izabrana nova Federalna vlada i da se određeni pomaći očekuju u ovom mjesecu.



Kaže da ne očekuje ništa od sutrašnje sjednice Upravnog odbora UIO BiH, koji bi trebalo da razmatra poravnanje prihoda od PDV-a i prijedlog odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.



Višković je potvrdio da će on predstavljati RS na sastanku Odbora guvernera EBRD-a u Sarajevu.



On je danas novinarima u Banjoj Luci rekao i da ukupne obaveze u zdravstvu RS-a iznose milijardu i 70 miliona KM te da je napravljen akcioni plan za sanaciju, kao i da se naredne godine u trezorski sistem uvede od 15 do 20 domova zdravlja i jednu ili dvije bolnice.



Najavio je i da će Vlada odobriti određena sredstva za izmirenje obaveza, te da postoji interesovanje i Svjetske banke da se uključi u rješavanje dugovanja, kao i da će se u skladu s prihodima Vlada razmišljati i povećanju plaća zdravstvenim radnicima.





(FENA)