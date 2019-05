Članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović primili su admirala Jamesa Foggoa, komandanta Zajedničke komande savezničkih snaga u Napulju.

Članovi Predsjedništva BiH Komšić i Džaferović upoznali su admirala Foggoa s aspiracijama i uspunjavanjem uvjeta ka euroatlantskim integracijama naše zemlje koje podjednako podrazumijevaju EU i NATO, ističući da odbijanje tog puta ne vodi ka stabilnosti i sigurnosti BiH.



Zahvalili su se na odlučujućoj ulozi koju je NATO imao u zaustavljanju proteklog rata, uspostavi mira i reformama odbrambeno-sigurnosnog sektora u BiH.



Istaknuli su da je podnošenje Godišnjeg državnog programa (ANP) poštivanje donesenih zakona iz domena odbrane i da je to pitanje vladavine prava.



Admiral Foggo smatra da je vrijeme da BiH preda ANP i mišljenja je da bi njegova odgoda riskirala kreiranje 'loše slike' za bankare Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), koji ove sedmice, u sklopu Trećeg samita EBRD-a, dolaze u Sarajevo.



Istaknuo je da su upravo vlasti BiH te koje pripremaju svoj godišnji državni program i da imaju punu kontrolu nad njegovim sadržajem. Dodao je da je to najbolja prilika da se NATO sjedištu u Bruxellesu predoče bh. stavovi, ideje i vizije kada je daljnja reforma Oružanih snaga BiH i njezinih potreba u pitanju.



Sastanku je u ime predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika prisustvovao savjetnik general Dragan Vuković, koji je ponovio stavove predsjedavajućeg Dodika da on nije za aktiviranje MAP-a, a samim time ni za članstvo u NATO-u, a da saradnja u okviru Individualnog programa partnerstva (IPP) treba biti na maksimalnom nivou, ističući kako je put ka punopravnom članstvo u EU prioritet i da je on odvojen od NATO puta BiH.





