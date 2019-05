Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić uputio je čestitku novoizabranom predsjedniku Sjeverne Makedonije Stevi Pandarovskom i premijeru Sjeverne Makedonije i predsjedniku SDSM-a Zoranu Zaevu.

Arhiv / 24sata.info

„Koristim ovu priliku da vama, rukovodstvu partije i cijelom Socijaldemokratskom savezu čestitam na uspješnoj realizaciji izbornih aktivnosti i velikoj pobjedi socijaldemokrata, velikoj pobjedi druga Steve Pandarovskog, predsjednika svih građana Sjeverne Makedonije.



Talasi pozitivnih promjena u vašoj zemlji su nezaustavljivi, građanke i građani to prepoznaju i to je sasvim jasno. Vaša sposobnost, vaša snaga, istrajnost i jedinstvo se više ne može narušiti i to je uspjeh za primjer svima nama u regiji.



Vjerujem da će se uskoro, kad Sjeverna Makedonija i zvanično dobije novog predsjednika, NATO i EU obogatiti sa vama kao zemljom članicom. Vaš put i uspjesi, koji su rezultat političke i demokratske borbe za pravdu i budućnost zemlje, uzor je svim socijaldemokratama. Sve što radite daje i nama dodatnu snagu kako bi savladali one koji rade protiv interesa svih građana.



Nedvojbeno se pokazalo da politika, koja zagovara jednaka prava za sve, ima šansu kada se odbaci strah i kada se stvori sistem u kojem nije moguća izborna prevara i krađa. Iskazujem zadovoljstvo činjenicom da naše dvije partije imaju dobre odnose i radujem se budućoj saradnji“, navodi se u čestitci predsjednika SDP BiH.

(24sata.info)