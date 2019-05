Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da su mu ljudi bliski predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu tokom posjete Ankari prenijeli da je bivši član Predsjedništva Mladen Ivanić obećao Erdoganu da će se on postarati za napredak BiH ka članstvu u NATO-u.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je istakao da su mu ljudi koji prate Erdogana na svim sastancima prenijeli da je Erdogan na prošlom sastanku u Sarajevu sa članovima Predsjedništva čija je tema bila NATO stekao utisak da BiH nema nijedan problem da ide dalje ka priključivanju NATO-u.



"Rečeno mi je da je na pitanje Erdogana šta sa Republikom Srpskom i Dodikom koji se tome protive, Ivanić rekao da je to njegov problem, što je jasna namjera da će on da završi taj posao. Žalosno je i jadno da ljudi koji su u ime RS u institucijama BiH olako zaobilaze stavove RS. Neki su olako davali obećanje prije izbora da je samo potrebno da NATO zatraži da oni daju odobrenje i da će oni to uraditi. Vjerovatno su bili uvjereni u svoju pobjedu i oni bi to učinili, ali narod je najbolja mjera svega", rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.



On je naglasio da sada moraju da otklanjaju sve prljavštine, nedosljednosti i akta protiv RS.



"Ako sam nekada i mislio da Ivanić ima neku drugu ulogu, sada sam utvrdio da to može biti samo akt izdaje RS, ako je sve tako kako su mi rekli najbliži ljudi oko Erdogana. To ne bih ni pomenuo da to nije veoma važno za status RS", kaže Dodik.



Prema njegovim riječima, odjednom su nestali uslovi NATO-a za aktiviranje Akcionog plana za članstvo (MAP) kao što su status vojnih lokacija i definisanje imovine.



"Sada se zahtijeva samo MAP. Sada vidimo zašto su sada i zapadni partneri, pogotovo oni iz NATO-a, bili toliko uvjereni da je vrijeme da se kreće dalje i odustali od svojih ranijih Talinskih uslova koji se odnose na imovinu. To su uradili jer ih je neko iz RS uvjeravao da je samo potrebno da oni njima daju priliku i da će oni dati saglasnost", istakao je Dodik.



On je podsjetio da je i tada postojala odluka Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti.



"Ta neodgovornost se neće više moći tolerisati. Republika Srpska mora da ima odgovorne ljude i na republičkom i na zajedničkom nivou, treba odbaciti voluntarizam bilo kojeg pojedinca i pokušati graditi zajedničku politiku i braniti je bez obzira pred kakvim se političkim autoritetima nalazili. Ako Narodna skupština donese rezoluciju o vojnoj neutralnosti, a vi kao predstavnik RS idete i nudite nešto drugo kako se to zove", upitao je Dodik.



On je rekao da su se poslije njegove posjete Turskoj pojavile mnoge spekulacije u vezi sa NATO-om.



"Turska je članica NATO-a i niko ne treba da ode u Ankaru da mu kažu da oni smatraju da svi drugi treba da budu u članstvu NATO-a. Ali ovo je bila prilika koju nismo imali ranije da objasnim i naše razloge zašto ne možemo da prihvatimo kretanje ka NATO-u. Veoma snažno sam iznio stav o tome zašto RS smatra da cijela BiH treba da bude vojno neutralna i nije bilo posebnih ubjeđivanja da taj stav bude promijenjen. Stekao sam uvjerenje da to Erdogan razumije", naglasio je Dodik.



Prema njegovim riječima, stav RS ne znači da nestaju oblici saradnje sa NATO-om kao što su IPAP ili Partnerstvo za mir.



Dodik je ocijenio da je posjeta Turskoj bila uspješna i da je to manifestovano potpisivanjem sporazuma koji se tiču trgovine i izgradnje auto-puta Sarajevo - Beograd.



"Ova posjeta je bila dobra, uspješna i razrješava mnoge naše probleme iz prošlosti", rekao je Dodik.



Govoreći o negativnim ocjenama u vezi sa pozdravom počasnoj jedinici koja je bila postrojena u čast gostiju iz BiH, Dodik je istakao da nema nikoga ko dođe u Tursku i u njegovu čast bude postrojena ta jedinica da to ne učini na taj način.



"Očigledno oni koji kritikuju nikada nisu imali priliku da to vide, pa i to i ne znaju. Kada poštujete domaćina, onda se pridržavate protokola, a dio protokola je i pozdrav jedinici na taj način. Moje je bilo da odem na mjesto za koje mnogi misle da politički podržava Bošnjake i da im saopštim naš stav i nosim zastavu Republike Srpske na reveru sve vrijeme. Nisam vidio nijednog od tih koji kritikuju da su to učinili u inostranstvu", istakao je Dodik.





(24sata.info)