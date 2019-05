Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović tvrdi da je Bosna i Hercegovina zbog neformiranja novog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine „zakovana“ na evropskom putu.

Arhiv / 24sata.info

Kaže da BiH, bez novog Vijeća ministara, u maju neće dobiti pozitivno mišljenje evropskih organa za kandidatski status.



Za „opstrukcije“ u formiranju novog saziva Vijeća ministara optužila je danas SDA te istakla da je RS "nesumnjivo podržava evrointergacije, što je pokazala djelovanjem svojih institucija".



Tvrdi i da ne razumije da neko blokira taj proces uslovljavajući ga nekim drugima, poput aktivacije Akcionog plana za člantvo u NATO (MAP), jer to nije uslov za kretanje ka EU.



I lider SNSD-a Milord Dodik je dodao da je jučer dobio zabilješku koja govori da su diplomatski predstavnici BiH i EU održali sastanak na kojem je jasno rečeno da se EU priprema da da mišljenje za kandidatski status BiH za članstvo BiH do kraja maja...



-Međutim, to se neće desiti ako ne bude formirana vlast, ne samo na nivou BiH, već i u Federaciji BiH - dodao je Dodik.



Smatra da to znači da očekivano mišljenje neće biti dobijeno do kraja godine, jer će nakon izbora u EU biti formirana nova Evropska komisija sa novim ljudima koji će, vjerovatno, imati neke druge prioritete.

(FENA)