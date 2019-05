Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik ponovio je danas da se Republika Srpska (RS) protivi ulasku Bosne i Hercegovine u NATO savez, s kojim, kako je naveo, može postojati saradnja.

On je u izjavi novinarima u Bosanskoj Gradišci podsjetio na rezoluciju Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti, te dodao da se s NATO savezom može sarađivati na projektima kakav je "Partnerstvo za mir".



- Oružane snage BiH su uključene i u neke međunarodne operacije i samog NATO-a, ali to ne znači da mi trebamo biti članica tog saveza i smatramo da je to sasvim legitimno i da RS ne treba da zbog toga da bude kažnjena, već uvažavana - rekao je Dodik i ponovio da je razlog za taj stav činjenica da je "NATO tokom rata u BiH bombardovao Srbe..."



Dodao je i da RS ne želi NATO granicu na Drini.



-U globalnim odnosima koji se komplikuju politička logika nalaže vojnu neutralnost - tvrdi on.



Dodik je danas u Bosanskoj Gradišci prisustvovao obilježavanju egzodusa Srba iz zapadne Slavonije, tokom akcije hrvatskih oružanih snaga "Bljesak".



I on i predsjednica RS-a Željka Cvijanović su upozorili da za zločine na Srbima u toj akciji niko nije odgovarao.

