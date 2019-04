Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon samita o Zapadnom Balkanu, u organizaciji Njemačke i Francuske, odnosno Angele Merkel i Emanuela Macrona.

- Imali smo seriju teških sastanaka, ono što možemo da izrazimo kao delegacija je zahvalnost kancelarki Merkel i predsjedniku Makronu. Oni su bili racionalni i pokušali da pronađu rješenje za stabilizaciju dijaloga – kazao je Vučić.



Rekao je da je jedini uslov Srbije bio da takse budu povučene.



- Neki su smatrali da su od dijaloga važnije takse - rekao je Vučić.



Prema njegovim riječima, iznenadili su se oštrinom i napadima od strane Albanaca i Zvizdića.



- Iznenadili smo se oštrini kojom su govorili prije svega Albanci, ali i žestini i oštrini napada protiv Republike Srpske i onim što je govorio Denis Zvizdić, rekao je Vučić i dodao da RS nije nikakva loša tvorevina, već da je Dejtonska tvorevina i da je time sačuvan mir i zaustavljeno krvoproliće na teritoriji BiH.



On kaže da su Albanci sa Kosova pričali da Srbija mora da prizna Kosovo.



- Počeli smo u jednom trenutku i da se osmjehujemo. Trudlili smo se da se ponašamo odgovorno i ozbiljno i milsim da smo to uspjeli da učinimo, iako ne milsim da smo pred bilo kim u Evropi svi zajedno danas izgledali dobro na bilo koji način", ocjenio je on i dodao:



- Trudili smo da se ponašamo ozbiljno i odgovorno. Razumeli smo sve ono što se krilo ispod žita.



Kako kaže, suština je to što će se prije Poznanja u Parizu održati još jedan sastanak.



- Nisam srećan što neko smatra da su takse u 21. vijeku nešto normalno. Zahvalan sam našim domaćinima što su izdvojili ogroman trud. Kada ne riješite probleme ne možete da budete srećni i zadovoljni. Mi smo na dobar način zastupali našu zemlju - naveo je Vučić.



Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je rekao da je zaključak taj da se nastavljaju razgovori uz posredstvo EU, Njemačke i Francuske.

Haradinaj: Srbija da prizna nezavisnost Kosova u postojećim granicama



Premijer Kosova Ramuš Haradinaj prisustvovao je zajedno sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem samitu lidera Zapadnog Balkana na visokom nivou u Berlinu, koji su organizovali njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emanuel Makron.



Na sastanku, kojem su učestvovali lideri Zapadnog Balkana, učinjena je procena postignuća u ekonomskom razvoju i razgovarano je o unapređenju saradnje između država, jačanju ekonomije i težnjama zemalja regiona za članstvu u Evropskoj uniji, saopšteno je iz Vlade Kosova.



Istaknuto je da je kosovski premijer u svom govoru naglasio da Srbija treba da prizna nezavisnost i suverenitet Kosova, u postojećim granicama.



"To je stvarnost koju treba priznati i tako možemo ići naprijed. Razgovori o etničkim podelama i granicama, otvaraju put za nove tragedije na Balkanu, a niko bolje od nas ne razumije iskustva poslednje dve decenije", rekao je Haradinaj.



On se posebno zahvalio Njemačkoj na stalnoj podršci na pravu Kosova na državnost i teritorijalni integritet, kao uslovu za mir u regionu.



U saopštenju se navodi da je na ovom sastanku bilo reči i o neophodnosti prevazilaženja nesuglasica između zemalja Zapadnog Balkana i o procesu dijaloga između Kosova i Srbije, za koji je Haradinaj naglasio da bi postizanje pravno obavezujućeg sporazuma koji bi rezultirao međusobnim priznavanjem između dvije zemlje, doprinijelo regionalnoj stabilnosti i otvorenim izgledima za obje zemlje na putu evropskih integracija.



Takođe, Haradinaj je naglasio značaj ovog sastanka, kako bi svi lideri Balkana sjeli zajedno i razgovarali o prevazilaženju prepreka, prihvatanju stvarnosti i zajedničkom evropskom puta.



"Institucije zemlje su kontinuirano angažovane tokom svih ovih godina da poboljšaju života srpskih građana na Kosovu tako što sprovode sve preporuke Ahtisarijevog plana i našeg Ustava i naših zakona. Kosovo je ovlastilo delegaciju i odobrilo platformu za završnu fazu procesa dijaloga sa Srbijom, što će rezultirati sveobuhvatnim sporazumom koji treba da bude pravno obavezujući, što će rezultirati uzajamnim priznavanjem, sa Evropskom unijom i SAD-om kao garantom ovog rješenja“, rekao je Haradinaj, dodajući da evroatlantski put nema alternativu.

