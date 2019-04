Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović potvrdio je danas da je ova partija bila mnogo puta kritizirana, ali je iznio mišljenje da je potrebno mnogo više povjerenja u liderstvo.

Foto: FENA

Ocijenio je da SDA takoreći stari te da mora ojačati i dobiti novu energiju kroz podmlađivanje. Mišljenja je da je stranka u odnosu na svoju veličinu inertna zbog čega je, navodi, potrebno mijenjati kadrovsku politiku.



Govoreći o procesu formiranja vlasti u BiH nakon oktobarskih općih izbora, kazao je da je uloga lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika prilično relaksirana jer u bilo kojoj situaciji on će biti na dobitku.



- Stvari postavlja tako da kaže da ili će mu se dati više nego mu pripada ili će biti kriza u BiH, a njemu odgovara oboje - dodao je.



Kada su u pitanju Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), tvrdi da je predsjednika te stranke Dragana Čovića savjetovao da se približi Bošnjacima te da zajednički ostvare ciljeve za koje se Hrvati bore, ali to se do sada nije dogodilo.



Za građanske stranke je kazao da su se ponašale prilično nezrelo jer su se zalagale za odbranu BiH, ali pri tome napadajući, kako je rekao, osnovnu snagu koja je odbranila BiH i koja nema alternativu.



Izetbegović napominje da će Demokratska fronta (DF) biti dio parlamentarne većine, izražavajući nadu da će to biti slučaj i kada je u pitanju Savez za bolju budućnost (SBB).



Govoreći o podjeli resora, naveo je da Bošnjacima, Hrvatima i Srbima pripadaju po tri mjesta u Vijeću ministara BiH, a jedna pozicija bit će za pripadnika Ostalih koja će biti nestranačka osoba.



- Bolje je podijeliti ta tri resora između SDA, DF-a i SBB-a nego to uzeti samo za SDA. Uzet ćemo sigurno Ministarstvo vanjskih poslova, jer želimo braniti imidž BiH, DF će vjerovatno uzeti Ministarstvo odbrane, a moguće da će SBB uzeti Ministarstvo sigurnosti, što je stvar pregovora - najavio je Izetbegović.



Ocijenio je da je uloga međunarodne zajednice postala prilično pasivna budući da nema adekvatnog odgovora na poteze koji se dešavaju unutar BiH, ali i u zemljama regije.



Iznio je podatak da zemljama Evrope svake godine treba oko milion novih radnika, Njemačka trenutno nudi 100.000 radnih mjesta (IT stručnjaka, mašinskih inžinjera, ljekara) koja će popuniti prvo migrantima, a potom će uvesti radnu snagu iz njoj najbližih država, a to je zemlje Balkana.



To je broj koliko Evropljana svake godine odlazi u penziju, a njihov natalitet to ne može stići te u zemlje Evrope odlaze cijele porodice iz zemalja ove regije.



- Dva intelektualca s dvoje djece u koje je uloženo milion KM odlaze. Kada ode hiljadu takvih porodica iz BiH otišlo je milijardu KM, a nema tih IPA fondova koji to mogu nadoknaditi - poručio je.



Govoreći o pristupanju BiH Sjevernoatlantskom savezu (NATO), prisjetio se problema koje su prošle Crna Gora i Sjeverna Makedonija tokom procesa približavanja i pristupanja tom savezu, najavljujući da će BiH proći sličan put, ali da se od toga ne može odustati.



- Naći ćemo načina da s partnerima aktiviramo Akcijski plan za članstvo (MAP) u NATO-u - poručio Izetbegović.



Ocijenio je na kraju da je BiH potrebno političko jedinstvo i snažan bosanskohercegovački front, jača diplomatija, lobiranje širom svijeta, jačanje Oružanih snaga BiH, policije te sigurnosnih agencija, ali i namjenske industrije.





(FENA)