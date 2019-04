Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će početkom maja u posjeti Republici Srpskoj, koja će označiti novi talas podrške RS-u i nove razvojne projekte za sve njene općine, najavio je danas generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.

Foto: Arhiv

Selaković je u izjavi novinarima u Kozarskoj Dubici naglasio da rukovodstva RS i Srbije rade u interesu zajedničke budućnosti i za dobrobit građana koji žive u Srbiji i u Republici Srpskoj.



On je podsjetio na zajednički projekat izgradnje Memorijalnog centra u Donjoj Gradini, na području općine Kozarska Dubica.



Selaković je izrazio uvjerenje da će po načinu na koji bude koncipiran, izveden i postavljen taj memorijalni centar biti jedinstven u ovom dijelu Evrope i upravo ono što zaslužuju jasenovačke žrtve nacističkog zločina nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu.



"To treba da postane mjesto hodočašća i dolaska Srba iz čitavog svijeta i svjedočanstvo stradanja koje više nikada ne smije da se ponovi kao što se dogodio nama", rekao je Selaković.



On je dodao da će to biti dobar primjer hodočasničkog turizma i prilike da ljudi dođu u Potkozarje, Kozarsku Dubicu, Donju Gradinu, Kozaru i upoznaju taj dio Republike Srpske.



"Taj dio je po mnogo čemu jedan od najljepših dijelova Republike Srpske i zaslužuje mnogo veću pažnju i mnogo bolju infrastrukturu koja će omogućiti razvoj", rekao je Selaković.



On je ocijenio da se Republika Srpska u ovom trenutku nalazi u velikom iskušenju, koji je pogodio čitav region, a to je značajan odliv stanovništva u zapadne zemlje.



"Srbija će se truditi i u budućnosti djelovati što je moguće više, kao što je to već bilo prošle godine kroz različite oblike pomoći, da taj talas koliko toliko ublažimo, sa željom da ga zaustavimo i da pošaljemo poruku svima da su i Srbija i RS bez ljudi samo pusta zemlja", rekao je Selaković.



On je dodao da su se Srbi borili za slobodu da bi u njoj mogli da žive, da se razvijaju, podižu svoju djecu i to nikada ne treba da bude zaboravljeno.



Općina Kozarska Dubica dodijelila je povelju počasnog građanina povodom Dana opštine predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za poseban doprinos u njegovanju sjećanja i širenju istine o nevino stradalim žrtvama u logoru Jasenovac i Donjoj Gradini, te za izgradnju infrastrukture u Kozarskoj Dubici.



Priznanje je danas na svečanoj sjednici Skupštine općine Kozarska Dubica primio generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.



Dan općine Kozarska Dubica 27. april ustanovljen je statutarnom odlukom Skupštine opštine Kozarska Dubica, a označava oslobođenje područja općine Kozarska Dubica od okupacije i fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu.





(24sata.info)