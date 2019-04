Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković smatra da formiranje rezervnog sastava Policije Republike Srpske doprinosi miru, stabilnosti i bezbjednosti građana Republike Srpske, zbog čega i Federacija BiH i kantoni treba isto to urade, a ne kritikuju Republiku Srpsku.

Arhiv / 24sata.info

Višković je poručio da RS formiranjem rezervnog sastava ne želi nikome da predstavlja prijetnju, već da doprinese stabilnosti i bezbjednosnom napretku svih građana BiH.



"Mi sada donosimo samo zakonsko rješenje, još nismo definitivno ni odlučili ni koji će to broj ljudi biti ni kada će biti u punom kapacitetu, nismo ni u budžetu planirali sredstva za to", rekao je Višković novinarima u Slatini, komentarišući stav OHR-a da formiranje rezervnog sastava Policije Republike Srpske ne doprinosi miru i stabilnosti u BiH.



Predsjednik Vlade Republike Srpske pitao je OHR i sve koji se protive formiranju rezervnog sastava Policije Republike Srpske šta se dešava sa migrantskom krizom i otvorenim granicama.



"Gotovo svi zvaničnici u BiH, pa i ministar bezbjednosti Dragan Mektić kažu da trenutno Granična policija ne može u potpunost obezbijediti granice BiH i sada se angažuje određeni broj policajaca Republike Srpske u obezbjeđenju granice i činjenica je da je to nedovoljno jer migranti svaki dan ulaze i prolaze kroz BiH", dodao je Višković.



Prema njegovim riječima, formiranjem rezervnog sastava Policije Republike Srpske može se u određenim momentima izdvojiti značajno veći broj policajaca koji bi pomogao Graničnoj policiji BiH da zaštiti granice, kao što to radi i Evropa.



"Među migrantima možda postoje i bezbjednosno opasne ličnosti i teroristi i svakome treba biti jasno da mora biti više ljudi koji će obezbijediti granice", dodao je Višković.



On je naglasio da nema ništa protiv da isto urade FBiH i kantoni.



Višković je podsjetio na probleme sa migrantima u Bihaću, sa kojima kantonalna policija nije u stanju da se nosi i dodao da im je i Vlada Srpske uplaćivala pomoć u te svrhe.



Višković: Riješićemo pitanje dvostrukih funkcija



Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Banjaluci da je poništen konkurs u vezi sa informacionom zaštitom kompletnih sistema u Vladi Srpske.



"Bilo je više ponuđača i biće raspisana nova konkursna procedura", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.



On je potvrdio da je među ponuđačima bila i firma "Prointer".



Na pitanje da li je logično da direktor Poreske uprave Srpske istovremeno bude član Upravnog odbora zvorničke firme "Alumina", Višković je odgovorio da neće biti dugo, te da će to pitanje biti riješeno.

(SRNA)