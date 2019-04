Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će tokom predstojeće zvanične posjete Vatikanu pokušati da objasni poglavaru Rimokatoličke crkve papi Franji kakve su zločine ustaše učinile Srbima u Drugom svjetskom ratu i potrebu da se to tako predstavi u svijetu.

"To je jedini prostor u svijetu, gdje je bio dječiji logor. Historija prije toga nije zabilježila da je bio koncentracioni logor za djecu. Srpska djeca su tamo skupljana, neka su ubijena, neka prekrštena i nije bilo raseljavanja, tu je bilo - ili si ubijen ili prekršten", rekao je Dodik za "Sputnjik".



Dodik je rekao da će papu obavijestiti i o planiranoj gradnji monumentalnog spomen-parka jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini, te da je to zajednički projekat Republike Srpske i Srbije.



"Niti ćemo zaboraviti, niti oprostiti, ali sigurno srpski narod nije onaj koji će pokušati da se osveti za to", rekao je Dodik, koji će se sa papom i njegovim državnim sekretarom sastati u petak, 26. aprila.



Dodik je napomenuo da BiH ima ugovorni odnos sa Vatikanom i Srpskom pravoslavnom crkvom, ali ne i sa Islamskom zajednicom, jer "oni traže mnogo veća prava", te istakao da Predsjedništvo BiH neće donijeti odluku kojom bi to prihvatilo.



"Oni pokušavaju da nam nametnu ta pravila, ali Predsjedništvo BiH neće tako odlučiti", poručio je Dodik.



On kaže da će i o tome, vjerovatno, biti razgovarano tokom posjete Vatikanu, kao i o dešavanjima u svijetu, poput terorističkog napada na Novom Zelandu jer i sam papa Franjo promoviše snažno saradnju i mir.



Govoreći o informaciji da je u Sarajevu otvoren britanski štab za borbu protiv "malignog uticaja Rusije", Dodik je naglasio da maligni utjecaj na ovom području imaju Britanci, koji naivno vjeruju da će tako suzbiti privrženosti Rusiji srpskog naroda.



"To je nemoguće, to je glupost, iluzija i samo trošenje para i ubacivanje još više nerazumijevanja između nas Srba i Britanaca, koji su ovdje uporno prisutni i radili su protiv srpskog držanog i nacionalnog interesa", istakao je između ostalog Dodik.





