Vukota Govedarica, Mirko Šarović i Milan Miličević su tri imena koja se za sada pominju kao kandidati za predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS).

Arhiv / 24sata.info

Govedarica, koji je aktuleni predsjednik SDS-a, je rekao novinarima da postoje dva rješenja – da imaju jednog kandidata za predsjednika, kojeg bi svi podržali.



Ukoliko to nije moguće, bit će, kaže, sigurno dva kandidata, ali vidjet će se još sve do sredine juna.



– Demokratski pristup je i jedan i drugi. Vjerujem da mi kao razumni ljudi, i ja, Miličević i Šarović i svi članovi Glavnog odbora stranke znamo u kakvoj situaciji ozbilnosti i razumijevanja treba da budemo. Samim tim sam uvjeren da ćemo doći do najadekvatnijeg rješenja za SDS – dodao je on nakon sjednice Glavog odbora SDS-a.



Lično je, kaže, za to da SDS ima jednog kandidata za predsjednika SDS-a.



Na današnjoj sjednici su usvojeni kriteriji za održavanje unutarstranačkih izbora i vjeruje, kazao je Govedarica, da će do polovine juna biti održana izborna skupština najveće opozicione stranke.



Bit će napravljene nove izmjene i dopune Statuta SDS, kako bi, rekao je Govedarica, ojačali neke organe, te otkonili određene anomalije.



Na sjednici Glavnog odbora SDS-a dali su podršku minisitrima te stranke na svim aktivnostima koje su vodili protiv prihvatanja MAP-a.



- Pet puta su naši ministri u Vijeću ministara BiH skidali s dnevnog reda Godišnji nacionalni plan - rekao je on i dodao da u SDS-u smatraju da je neprihvatljvo da Godišnji nacionalni program donosi bilo koji organ osim onog koji je definisan Ustavom.

(FENA)