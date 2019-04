Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će tokom predstojećeg susreta sa poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom govoriti o Jasenovcu i da će ga obavijestiti o gradnji monumentalnog spomen-parka jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini.

Arhiv / 24sata.info

"Obavijestiću ga da smo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ja odlučili da pravimo veliki monumentalni spomen park u Gradini u Republici Srpskoj. Želimo da to bude i park sjećanja i park mira", rekao je Dodik za RTS.



On je istako da je Jasenovac veliko stradanje, pogrom, pokolj Srba toga vremena, što je neopravdano potisnuto u stranu.



"Imamo mnogo tema o kojima treba razgovarati, tako da vjerujem da će to biti uspješan put", ocijenio je Dodik.



Dodik će se 26. aprila sastati u Vatikanu sa papom Franjom.





(24sata.info)