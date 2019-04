Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da su sve kritike upućene povodom njegovog jučerašnjeg obraćanja na skupu "Budućnost Srbije" u Beogradu minimalne i beznačajne.

Milorad Dodik / 24sata.info

Povodom saopštenja navodnog Instituta za istraživanje genocida Kanada da je riječ o "antibosanskoj kampanji" i da mu treba zabraniti bilo kakvu političku aktivnost na nivou BiH, Dodik je rekao novinarima u Beogradu da on nema nikakve veze sa identiteom bosanski.



"Ja imam srpski nacionalni identitet. Nikad nisam čuo za taj institut, ni ko je, ni šta je. Nevjerovatno je da oni to prate, a vjerovatno je, s obzirom na vokabular, da neko od Bošnjaka - muslimana to govori", naglasio je Dodik.





