Učešće Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika na političkom skupu SNS-a u Beogradu osudio je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović, poručivši da je Dodik neodgovornim ponašanjem narušio dignitet funkcije koju obavlja.

Denis Bećirović / 24sata.info

- Treba vrlo jasno istaći da je Milorad Dodik svojom voljom pristao da bude obična moneta u dnevnopolitičkim potkusurivanjima u Srbiji. Dakle, pretvorio je sebe u najobičnijeg satelita i trabanta trenutnog režima u Srbiji, to je svima jasno. Ne samo u regionu, već i u Evropi i svijetu. Moram reći da takvim svojim neodgovornim ponašanjem sasvim sigurno narušava i dignitet funkcije koju trenutno obavlja u organima BiH, ali zato prije svega snosi odgovornost on. Na kraju krajeva, svojim izjavama i postupcima on šteti svim građanima i narodima BiH i otvoreno ruši sve ono što jesu i zakonske norme i ono što su usvojili zakonski nadležni organi BiH u različitim strategijama ili zakonskim aktima - rekao je Bećirović.



Prema njegovim riječima, Dodik nema pravo u ime BiH provoditi ličnu ili entitetsku politiku.



- I večeras u Beogradu govori o tome da manji bh. entitet neće u NATO i tako dalje, a nema pravo da govori to kao član Predsjedništva BiH, te odluke su zakonska kategorija u našoj zemlji. Ako ih i kada ih neko promjeni u nadležnim organima onda to može govoriti, sve dok se to ne promijeni on je dužan da provodi legalnu politiku države BiH, koju su utvrdili jednoglasno legalni organi države BiH. To što se Dodik na takav način ponaša veliki dio odgovornosti ima i Međunarodna zajednica. Nedopustivo je da on na takav jedan faktivan način kako on i izjavama i ali i postupcima vrlo ozbiljno dovodi u pitanje mir i sigurnost i kompletan Dejtonski sporazum - zaključio je Bećirović.





(24sata.info)